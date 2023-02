Dal Tottenham alla Roma: il dietrofront che sblocca Pinto

Il Tottenham ha smesso di seguire un calciatore che piace alla Roma. Adesso il direttore generale Pinto può affondare il colpo.

La Roma riflette in vista della prossima sessione del mercato. José Mourinho, per restare in panchina, chiederà investimenti concreti e giocatori esperti. Il club, dal canto suo, vorrebbe accontentarlo e da ormai diverse settimane ha cominciato a valutare diversi profili.

Un colpo, ad esempio, andrà fatto per potenziare il pacchetto arretrato. Il silenzio di Chris Smalling e le deludenti prestazioni di Marash Kumbulla rendono prioritario l’acquisto di un nuovo difensore. Il taccuino del direttore generale Tiago Pinto contiene vari nomi compresi quelli di Perr Schuurs, Piero Hincapié e Evan N’Dicka ma tutti e tre sono complicati da raggiungere. L’olandese, ad esempio, è valutato dal Torino oltre 40 milioni. Addirittura superiore il costo dell’ecuadoriano, fresco di rinnovo con il Bayer Leverkusen.

Il francese, invece, è seguito non soltanto dal Barcellona ma anche dalla Juventus e dal Betis che di recente ha avviato i contatti con il suo entourage. A centrocampo il sogno è Davide Frattesi ma il recente inserimento della Juve rischia di complicare, e di molto, i piani del manager azzurro sulle tracce pure di Davide Baldanzi. Per quanto riguarda l’attacco, ai capitolini piace molto Wilfried Zaha.

Roma, si riapre la pista per Zaha

La punta classe 1992, attualmente ai box per un infortunio, è in scadenza di contratto e tutti i tentativi fatti dal Crystal Palace per convincerlo a restare sono andati a vuoto. Il suo obiettivo, infatti, è quello di giocare la Champions League ed in questi giorni ha cominciato a guardarsi intorno.

La concorrenza è folta tuttavia ingaggiarlo, per la Roma, sarà meno complicato di quanto inizialmente previsto. Sia il Tottenham che l’Arsenal, stando a quanto riportato dal portale ‘Football Insider’, pur stimandolo molto non lo ritengono più una priorità in vista dell’estate. Gli Spurs, a gennaio, hanno acquistato Arnaut Danjuma mentre i Gunners hanno accolto a braccia aperte dal Leandro Trossard. Due colpi che, di fatto, hanno spento l’interesse nei confronti di Zaha. I giallorossi restano quindi in corsa e a stretto giro di posta proveranno a farsi avanti in maniera concreta. Mourinho lo apprezza ed in questa, nonostante alcuni problemi fisici, è stato capace di mettere a segno 6 reti e 3 assist in 20 presenze. Pinto lo ha puntato. Le condizioni per celebrare il matrimonio ci sono tutte. Manca soltanto il passo per la Champions.