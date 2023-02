Roma-Verona, tentazione Wijnaldum e rebus Pellegrini: le probabili formazioni

La Roma si prepara alla sfida contro il Verona in programma domani. Mourinho valuta le condizioni di Wijnaldum e Pellegrini.

Vuole reagire subito la Roma, dopo la sconfitta patita in Europa League per mano del Salisburgo. Un ko inatteso, che ha fatto scattare diversi campanelli d’allarme nell’ambiente intenzionato a reagire il prima possibile. Il calendario, domenica, propone la sfida casalinga contro il Verona.

Un match che si preannuncia quanto mai complesso e ricco di ostacoli, per una serie di motivi. In primis, lo stato di forma degli scaligeri, reduci da due pareggi ed altrettante vittorie nelle ultime 4 partite di campionato. Un filotto di risultati positivi, che ha consentito ai gialloblù di risalire in classifica e portarsi a -2 dallo Spezia quartultimo. José Mourinho, in occasione del match, dovrà poi fare a meno di diversi top player.

È il caso di Paulo Dybala, fermatosi giovedì scorsi a causa di un sovraccarico al flessore della coscia sinistra. Gli esami svolti ieri hanno escluso lesioni tuttavia l’argentino nei prossimi giorni resterà a riposo in modo tale da guarire al 100% ed evitare pericolose ricadute. Verso il forfait pure Lorenzo Pellegrini, uscito acciaccato dalla gara contro gli austriaci. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico ma, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, è improbabile che il suo nome venga inserito nella lista dei convocati.

Roma, Pellegrini in dubbio e le condizioni di Wijnaldum

Mourinho dovrà quindi provare a vincere facendo a meno di due dei principali colonne portanti della squadra. Georginio Wijnaldum, invece, ci sarà ma con tutta probabilità partirà ancora dalla panchina essendo ancora molto distante dalla forma migliore.

Alla luce di tutto ciò, il mister sta valutando l’idea di cambiare modulo così da sopperire alle assenze di Dybala e Pellegrini. Il 3-5-2 in fase di valutazione prevede, in attacco, la coppia formata da Tammy Abraham e uno tra Stephan El Shaarawy e Andrea Belotti (chiamato a rilanciarsi dopo una serie di prestazioni negative). A centrocampo, invece, spazio a Edoardo Bove (o Cristian Volpato) insieme a Nemanja Matic e Bryan Cristante. A sinistra agirà Nicola Zalewski mentre a destra Zeki Celik appare in vantaggio rispetto a Rick Karsdorp la cui ultima partita risale al 9 novembre.

Solo conferme, invece, in difesa. Mourinho riflette. Domani sarà fondamentale vincere, in attesa poi del ritorno con lo Salisburgo. Per il tecnico del Verona Marco Zaffaroni soltanto un dubbio, riguardante la fascia destra: a contendersi la maglia da titolare sono Marco Depaoli e Davide Faraoni. Per il resto non ci saranno novità rispetto alle ultime uscite.