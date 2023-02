Calciomercato Roma, Pinto non è più solo: Inter e Milan ne hanno bisogno

La Roma sta valutando i rinforzi da prendere in estate. La strada che porta ad un obiettivo è in salita: lo vogliono in Premier League.

A gennaio la Roma ha provveduto a consolidare la rosa a disposizione di José Mourinho, prendendo elementi utili per allungare le rotazioni. Da giugno in poi, invece, andrà in scena un’autentica rivoluzione che riguarderà tutti i reparti e vari giocatori giallorossi.

L’addio di Ante Coric e William Bianda, ad esempio, è già scritto. I due, presi nel 2018 dall’allora direttore sportivo Monchi, sono in scadenza di contratto e la società ha già comunicato ai rispettivi entourage di non essere interessata a trattenerli. Un doppio divorzio che consentirà ai capitolini di risparmiare circa 3 milioni. Risorse fresche, che verranno utilizzati per finanziare il prossimi colpi in entrata.

Da definire, invece, il futuro di altri tre elementi legati al club fino al termine della stagione: Chris Smalling, Stephan El Shaarawy e Andrea Belotti. Il primo non ha ancora risposto alla proposta di rinnovo messa sul piatto dal direttore generale Tiago Pinto e si è preso dell’ulteriore tempo per riflettere. Il Faraone, dal canto suo, si è detto pronto a ridursi lo stipendio (3.5 milioni netti) pur di restare senza tuttavia ricevere alcun segnalare dalla dirigenza. L’ex Torino, invece, sta faticando ad imporsi negli schemi tattici di Mourinho. Per lui appena 3 reti in Europa League, zero in campionato. Non proprio il rendimento auspicato dalla piazza.

Roma, Pinto al lavoro per potenziare la squadra

Pinto, oltre a valutare le loro posizioni, ha iniziato a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi di qualità. Nel mirino, in particolare, è finita una delle principali rivelazioni della Serie A: Morten Hjulmand che il Lecce, come confermato dal presidente Saverio Sticchi Sticchi, cederà una volta concluso il campionato.

La Roma ha avuto modo di osservarlo dal vivo l’11 febbraio, ottenendo tutte le risposte sperate. Il centrocampista, in campo, gioca come un veterano e non ha paura di prendersi le proprie responsabilità. Pinto ha quindi cominciato a sondare il terreno tuttavia arrivare alle strette di mano definitive non si preannuncia facile. Stando a quanto riportato oggi da ‘Calciomercato.it’, anche la Premier League ha iniziato a lanciare concreti segnali d’interesse. Il West Ham ed il Brighton lo seguono, stesso discorso per l’Atletico Madrid. In Italia i giallorossi dovranno guardarsi poi dalla concorrenza del Milan e dell’Inter. I rossoneri hanno bisogno di un acquisto a centrocampo mentre i nerazzurri lasceranno andare Roberto Gagliardini. La concorrenza non manca. A Pinto il compito di trovare la strategia vincente, in modo tale da tranquillizzare Mourinho.