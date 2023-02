Calciomercato Roma, addio annunciato: Pinto fa la spesa in Serie A

La Roma valuta i prossimi rinforzi da regalare a Mourinho. Nel mirino c’è una delle rivelazioni della Serie A: il suo club lo venderà.

La Roma riflette, in vista della sessione estiva del mercato. Il direttore generale Tiago Pinto, da ormai diverse settimane, si è attivato al fine di individuare i rinforzi giusti da regalare a José Mourinho al fine di tranquillizzarlo e convincerlo a restare sulla panchina giallorossa.

Per quanto riguarda la porta, il taccuino del manager contiene il nome di Guglielmo Vicario divenuto ormai uno dei migliori interpreti nel proprio ruolo. Nelle scorse settimane a farsi avanti era stato il Bayern Monaco, che ha poi virato su Yann Sommer per sostituire l’infortunato Manuel Neuer. Il portiere, adesso, è finito nel mirino del Napoli, che al termine della stagione valuterà le offerte già pervenute dalla Premier League riguardanti Alex Meret. La valutazione di Vicario si aggira sui 20 milioni, con l’Empoli che conta di incamerare una cifra anche superiore alla luce dell’asta al rialzo che, con tutta probabilità, si scatenerà.

In difesa, invece, i giocatori vagliati sono Perr Schuurs ed Evan N’Dicka. Per ingaggiare l’olandese, impostosi subito al Torino, sarà necessario un assegno da almeno 30 milioni mentre il secondo lascerà a parametro zero l’E9intracht Francoforte dopo aver rifiutato le proposte di rinnovo ricevute. Di recente si era parlato di un presunto accordo con il Barcellona: voci rivelatesi, poi, prive di fondamento. Pinto resta alla finestra, mentre a breve proverà a farsi avanti in maniera concreta per Morten Hjulmand.

Roma, Pinto vigile su Hjulmand

I capitolini hanno avuto modo di visionarlo dal vivo di recente, in occasione della gara pareggiata l’11 febbraio proprio in casa del Lecce. Quello del classe 1999 danese rappresenta un profilo che intriga molto sia Pinto che Mourinho: giovane ma con ancora ampi margini di crescita, tecnico, dinamico e anche carismatico.

I pugliesi, dal canto loro, se lo godranno fino al termine della stagione. Poi, a partire da giugno lo venderanno al miglior offerente. A confermarlo è stato il presidente Saverio Sticchi Damiani ai microfoni della trasmissione ‘Radio Anch’io lo sport’ in onda Radio Rai 1. “Il Lecce ha la necessità di accontentare i propri giocatori se ci dovessero chiedere di crescere altrove. A fine anno sappiamo che alcuni giocatori saranno appetibili sul mercato e li accontenteremo”. Chiaro il riferimento, tra gli altri, proprio a Hjulmand diventato l’oggetto del desiderio di varie squadre. La Roma lo vuole. Pinto è al lavoro per studiare il colpo.