Calciomercato Roma, Allegri sfida Mourinho: doppio testa a testa

L’allenatore della Roma dovrà lottare di più per cercare di prendere gli obiettivi di calciomercato in estate, con i bianconeri interessati

La Juventus sta passando un momento di crisi abbastanza importante e, nonostante la penalizzazione in campionato, sta cercando di mantenere vivo il trend delle vittorie. Riuscire a fare buoni risultati per rimediare ai 15 punti tolti è importante per Massimiliano Allegri, che ha intenzione di salutare qualche giocatore in estate. Per questo motivo si sta muovendo già da adesso per cercare di individuare i possibili sostituti.

Sulla strada dei torinesi, però, c’è la Roma. José Mourinho, che non ha potuto effettuare un calciomercato di livello a gennaio a causa dei paletti imposti dalla Uefa, cercherà di rinforzarsi a luglio. Per l’estate la Roma potrebbe andare a rinforzare quelle zone di campo che non convincono pienamente lo Special One. L’attacco dovrebbe essere l’unico reparto che soddisfa a pieno il portoghese, nonostante Abraham non abbia gli stessi gol della passata stagione.

A centrocampo, in attesa de ritorno di Wijnaldum a pieno regime, qualcosina il tecnico di Setubal cambierebbe. La panchina, infatti, sembra essere corta, visto che oltre a Gini – che sarà poi titolare – e Camara ci sono gli ex ragazzi della Primavera. In difesa è arrivato Diego Llorente e per adesso la situazione sembra essersi tranquillizzata, mentre sulle fasce potrebbe esserci ancora qualche dubbio, soprattutto a destra.

Calciomercato Roma, la Juve su Holm e Grimaldo

Il ritorno in squadra di Rick Karsdorp è stato un segnale chiaro da parte del tecnico portoghese. Nelle ultime giornate, però, chi ha perso il suo posto è Zeki Celik, che è stato relegato speso in panchina. Per questo è possibile aspettarci un colpo a destra in estate, nonostante il turco sia arrivato solo a inizio stagione.

Due nomi che piacciono alla dirigenza giallorossa sono quelli di Emil Holm, terzino destro dello Spezia, e Alejandro Grimaldo, in forza al Barcellona e nel mirino della Roma. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sulle loro tracce non ci sono solo i giallorossi, ma anche la Juventus che ha intenzione di cambiare le fasce. In estate dovrebbero partire sia Alex Sandro che Cuadrado. Per il primo, il sostituto sulla lista è Carlos Augusto del Monza, mentre per il colombiano ci sono diversi nomi come quelli di Holm e Grimaldo.