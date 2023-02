Addio e sostituto Mourinho, hanno scelto il grande ex

Nubi all’orizzonte nel rapporto tra la Roma e José Mourinho. Continuano a rimbalzare voci sul divorzio a fine stagione, i tifosi scelgono l’erede

Nonostante il contratto che lega José Mourinho alla Roma fino al 2024 nei giorni scorsi è tornata d’attualità l’ipotesi di addio a fine stagione. Nelle scorse ore i media italiani hanno rilanciato anche una clamorosa ipotesi di ritorno all’Inter per il tecnico portoghese. In attesa di capire gli sviluppi dello scenario sul futuro dell’allenatore della Roma, i tifosi giallorossi hanno già scelto l’erede dello Special One.

José Mourinho in conferenza stampa, a proposito del suo futuro, ha invitato la proprietà Friedkin a contattarlo prima della fine della stagione. Il portoghese avrebbe potuto lasciare la panchina giallorossa già nei mesi scorsi, quando il pressing di Portogallo e Brasile sembrava essersi alzato dopo il Mondiale in Qatar. Le ultime esternazioni del tecnico, unite alle voci di calciomercato dei media nazionali e non, obbligano gli addetti ai lavori a fare una riflessione sul futuro della panchina giallorossa. In caso di divorzio anticipato, con il contratto attuale in scadenza nel 2024, i tifosi della Roma sembrano avere le idee chiare circa l’eredità del portoghese in panchina.

Calciomercato Roma, sondaggio per l’erede di Mourinho: Ancelotti domina la scena

Quest’oggi La Repubblica ha rilanciato la pista del clamoroso ritorno sulla panchina dell’Inter per José Mourinho. In attesa di capire l’evolversi della situazione in casa Roma i tifosi giallorossi si schierano compatti sul web nel designare il perfetto erede dello Special One.

Nel sondaggio effettuato dalla nostra redazione su Telegram sono stati indicati cinque profili come eredi della panchina di Mourinho. A stravincere, con un ampio margine di preferenze, è stato Carlo Ancelotti. L’attuale allenatore del Real Madrid, con un passato da calciatore nella Roma, ha staccato la concorrenza con il 64% delle preferenze. Secondo si piazza un altro ex, lo spagnolo Luis Enrique. Più staccati i profili di Roberto De Zerbi, ex Sassuolo che bene sta facendo in Premier League, e Antonio Conte a pari merito. Fanalino di coda invece è il tedesco Tomas Tuchel.