Calciomercato Roma, effetto domino Smalling: tripletta in Serie A

Calciomercato Roma, intreccio in Serie A per il futuro di Chris Smalling. Sfida a tre ed effetto domino intorno al perno difensivo della squadra giallorossa

Il futuro di Chris Smalling è ancora un rebus da decifrare in casa Roma. Il centrale inglese, vero e proprio perno del pacchetto arretraro di José Mourinho, ha il contratto in scadenza in estate. C’è il maxi intreccio difensivo in Serie A, la corsa a tre sembra tagliare fuori Tiago Pinto e scatenare un effetto domino a cascata sul futuro del difensore ex Manchester United. Ecco cosa può cambiare nel campionato italiano nei prossimi mesi.

Le prossime settimane saranno decisive per sciogliere il nodo legato al futuro di Chris Smalling in casa Roma. Il numero 6 giallorosso è i scadenza di contratto, ma avrebbe la possibilità di attivare il rinnovo annuale. L’idea della Roma è quella di chiudere un accordo biennale, ma non mancano le sirene della Serie A sulle sue tracce. L’Inter di Marotta, che già ha messo a segno i colpi Dzeko e Mkhtaryan con questa modalità, e la Juventus sembrano aver messo il difensore inglese della Roma nel mirino. In vista della sessione estiva c’è un maxi intreccio difensivo che coinvolge direttamente Pinto e l’ex Manchester United. La corsa al gioiellino olandese in Serie A potrebbe essere al punto di svolta, con Tiago Pinto tagliato fuori dalla tripletta nel campionato italiano.

Calciomercato Roma, non solo Smalling: Inter e Juve su Schuurs con Spalletti

Fari puntati sul futuro di Peer Schuurs, difensore classe ’99 in forza al Torino di Juric. L’ex Ajax venne accostato anche alla lista dei desideri di Tiago Pinto, ma la corsa a tre in Serie A per aggiudicarsi l’olandese adesso rischia di escludere il general manager giallorosso.

Secondo quanto evidenziato da Calciomercato.it sono tre le big di Serie A pronte a sfidarsi a suon di milioni per il giovane difensore olandese. L’Inter di Simone Inzaghi, che perderà Skriniar e forse anche De Vrij a parametro zero. Anche la Juventus di Allegri ed il Napoli di Luciano Spalletti sarebbero pronte a fiondarsi sul difensore ex Ajax. Lo scenario può avere risvolti immediati anche sul futuro di Chris Smalling.