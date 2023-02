Calciomercato Roma, tiro mancino Marotta: nei guai anche la Juventus

La Roma ha messo nel mirino una delle principali rivelazioni del campionato. La concorrenza, nel frattempo, aumenta sempre di più.

A gennaio la rosa della Roma è stata sottoposta ad un restyling, teso a consolidare il gruppo a disposizione di José Mourinho. In estate, invece, in casa giallorosso andrà in scena un’autentica rivoluzione. Alcuni giocatori, infatti, sono in procinto di lasciare la compagnia mentre il tecnico, dal canto suo, vuole elementi di maggiore qualità per restare in panchina.

Per quanto riguarda gli addii, appaiono già certi quelli di William Bianda e Ante Coric finiti fuori rosa e in scadenza di contratto. Al termine della stagione il club li lascerà andare via, risparmiando circa 3 milioni. Risorse fresche, che verranno destinate ai prossimi colpi in entrata. Da definire, invece, la posizione di Chris Smalling e Stephan El Shaarawy legati alla società fino a giugno. All’inglese è stato proposto un biennale da 5 milioni complessivi che tuttavia non è bastato per strappare il suo “sì”.

L’esterno vorrebbe restare e di recente si è detto pronto a rinunciare ad una parte sostanziosa del proprio stipendio da 3.5 milioni pur di rimanere alla corte di Mourinho. La questione però, stando a quanto riportato da ‘Repubblica’, non rappresenta una priorità per il direttore generale Tiago Pinto. Probabile, infine, il divorzio da Diego Llorente. Lo spagnolo, sbarcato nella città Eterna nella sessione invernale del mercato, è stato preso con la formula del prestito secco e con tutta probabilità a luglio tornerà al Leeds.

Roma si complica la corsa per Holm

Un colpo sulla fascia destra, alla luce anche delle difficoltà vissute da Zeki Celik, andrà dunque fatto. Il nome segnato in rosso nell’agenda di Pinto è quello di Emil Holm, diventato una delle colonne portanti dello Spezia. I contatti risultano avviati ma pervenire alle strette di mano decisive si preannuncia complicato.

Il motivo è da ricercare nella folta concorrenza. Ieri, ad esempio, si era parlato di un interessamento della Juventus mentre oggi, come confermato da ‘Sportmediaset’, è stata l’Inter a farsi avanti. Lo svedese, fin qui, ha totalizzato 23 presenze in maglia bianconera “condite” da un gol e 2 assist. La Roma, in particolare, lo segue apprezzandone sia le qualità tecniche che la duttilità. Il classe 2000, infatti, può giocare non soltanto come terzino destro ma anche esterno tutta fascia e, all’occorrenza, pure a sinistra. Un elemento polivalente per il quale Pinto, a breve, proverà a piazzare l’affondo decisivo. L’inserimento dell’Inter, però, rischia di generare una pericolosa asta al rialzo. Lo Spezia, intanto, gongola e si prepara a piazzare l’ennesima cessione capolavoro dopo quella di Kiwior all’Arsenal.