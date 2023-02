Calciomercato Roma, addio Mourinho: triplo ritorno di fiamma

Calciomercato Roma, arrivano nuove voci sulla rottura anticipata con mister Mourinho. C’è il triplo ritorno di fiamma in vista di giugno.

Domani sera la Roma tornerà a giocare tra le mura amiche dello stadio Olimpico. La squadra giallorossa è chiamata alla rimonta dopo la sconfitta per 1-0 patita in terra austriaca. Contro il Salisburgo in palio c’è l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. José Mourinho ha chiesto pubblicamente il pieno sostegno dello stadio di casa, mentre continuano a rincorrersi voci su un possibile divorzio a fine stagione con la Roma.

Alla vigilia di una gara fondamentale per la stagione della Roma tornano d’attualità le voci su un possibile addio al tecnico José Mourinho. Lo stesso portoghese in conferenza stampa ha sottolineato come si aspetta di esser contattato dalla proprietà prima della fine della stagione. Gli addetti ai lavori ritengono plausibile un divorzio prima della naturale scadenza del contratto, ovvero nell’estate del 2024. A ventiquattro ore dalla gara da dentro o fuori in Europa, c’è il triplo ritorno di fiamma in vista per lo Special One. Sarebbero ben tre le ex squadre pronte a riaccogliere a braccia aperte il tecnico lusitano: ecco tutti i dettagli sul futuro di José Mourinho e sul possibile erede in casa Roma.

Calciomercato Roma, la dura legge dell’ex: Inter, Chelsea e Real Madrid su Mou

Sarebbero tre le ex squadre allenate dallo Special One pronte a corteggiarlo in caso di divorzio anticipato dalla Roma. Non solo l’Inter in Serie A, ipotesi che si è accesa nella giornata di ieri, anche il Chelsea ed il Real Madrid non avrebbero intenzione di mollare la presa per il tecnico della Roma.

A delineare il quadro sul futuro del tecnico portoghese ci ha pensato il quotidiano Leggo, secondo cui resta in piedi anche la pista PSG. Ma le tre ex sarebbero pronte a sfidarsi per riaccogliere José Mourinho in panchina. Il Real Madrid sembra rassegnato a perdere Ancelotti, direzione panchina del Brasile, mentre a Londra e Milano si ragiona sul futuro di Potter e Simone Inzaghi. Secondo il media tutte e tre le squadre accoglierebbero con entusiasmo il ritorno dello Special One. Mentre la Roma avrebbe individuato l’erede di Mou in Roberto De Zerbi.