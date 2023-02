Ancora Totti, Spalletti furioso nel fuori onda: "Glielo faccio vedere io..."

Il Napoli ieri ha battuto l’Eintracht ma nel corso della serata si è parlato anche dell’esperienza di Spalletti alla guida della Roma.​​

Il Napoli ha ricominciato nel miglior modo possibile il proprio percorso in Champions League, battendo in trasferta l’Eintracht Francoforte. Una serata magica per gli azzurri, resa possibile dalle reti siglate da Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo, nel corso della quale si è parlato, seppur in forma indiretta, anche della Roma.

L’episodio è avvenuto al termine dell’intervista concessa dal tecnico Luciano Spalletti ai microfoni di ‘Mediaset’. Commentando le parole rilasciate dall’allenatore ci sono stati dei riferimenti alle sue precedenti esperienze alla guida dei giallorossi e dell’Inter. “Ripercorrendo la sua carriera da allenatore, è evidente che lui ha avuto delle situazioni che non erano esclusivamente di campo e tecniche”.

Il riferimento, ovviamente, è ai casi relativi a Francesco Totti alla Roma e Mauro Icardi all’Inter. “Viene il sospetto che in certi determinati momenti abbia disperso energie e tempo, avendo più stress che invece a Napoli non ha. A Napoli sta facendo solo l’allenatore senza nessun fattore esterno”. Parole che al diretto interessato, ancora collegato in studio, non sono affatto piaciute. Anzi.

Napoli, il clamoroso sfogo di Spalletti

Il mister originario di Certaldo, prima di rispondere alle domande di ‘Sky Sport’, si è quindi sfogato. “Parlano ancora di come ho gestito Totti e Icardi, poi a uno gli telefono così glielo faccio vedere per bene come li ho gestiti”. Parole dure, che confermano quanto l’allenatore non abbia gradito quelle considerazioni. Il Napoli, in ogni caso, dopo la vittoria ottenuta fuori casa può guardare con entusiasmo alla sfida di ritorno in programma il 15 marzo allo stadio “Maradona”.

La Roma, invece, si prepara al fondamentale crocevia di domani sera. L’1-0 della gara di andata può essere ribaltato, a patto però di offrire una prestazione di livello in campo. José Mourinho sta approfittando del tempo ancora a disposizione per sciogliere gli ultimi dubbi relativi alla formazione titolare. Georginio Wijnaldum potrebbe giocare dal primo minuto. Con lui ci sarà anche Lorenzo Pellegrini mentre non è ancora chiaro quale sarà la decisione finale in merito a Paulo Dybala. Al fischio finale manca sempre meno.

