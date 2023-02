Calciomercato Roma, svolta improvvisa: offerto in Brasile

Calciomercato Roma, ennesima puntata della telenovela legata al colpo a costo zero. La svolta sembra dietro l’angolo: è stato offerto in Brasile.

La sessione di calciomercato invernale in casa Roma ha visto l’addio in extremis a Nicolò Zaniolo come unico sussulto degno di nota. L’ex numero 22 è volato in Turchia, al Galatasaray. L’addio al fantasista ha lasciato un vuoto sulla trequarti giallorossa, che Tiago Pinto potrebbe ancora colmare nelle prossime ore. Ma il futuro del calciatore, vero e proprio svincolato di lusso, può conoscere la svolta definitiva verso il Sud America.

Fra le tante piste accostate alla lista dei desideri del general manager della Roma ce n’è una ancora a parametro zero. Si tratta di un vero e proprio svincolato di lusso, con un passato glorioso al Real Madrid, dove ha vinto praticamente tutto. Ora il suo futuro è ancora nebuloso e la pista Roma era tornata d’attualità proprio dopo l’addio a Nicolò Zaniolo. Il jolly offensivo è stato ceduto con la sessione di calciomercato già chiusa in Serie A, approfittando dell’offerta del Galatasaray che ha permesso a Pinto di monetizzare dalla cessione dell’ex numero 22. Per colmare il vuoto causato dall’addio all’ex Inter le ore sono contate in casa giallorossa, nel frattempo lo svincolato è stato offerto anche in Brasile.

Calciomercato Roma, l’agente di Isco offre lo spagnolo al Flamengo

Il centrocampista spagnolo Isco è ancora un calciatore svincolato. Il classe ’92, dopo il divorzio anticipato col Siviglia, a gennaio stava per firmare con l’Union Berlino. L’accordo, con la squadra rivelazione della Bundesliga, è poi sfumato sul gong per motivi economici legati alle richieste dell’ex Real Madrid.

Secondo quanto rimbalza dalla Spagna la suggestione Isco per Tiago Pinto non è ancora chiusa del tutto. Le prossime ore però saranno fondamentali, in quanto in Serie A non si potranno tesserare giocatori svincolati oltre il 24 febbraio. Ventiquattro ore di tempo per chiudere la firma a costo zero dello spagnolo, che intanto continua ad essere offerto ad altri club dal proprio entourage. Come sottolinea il sito Diariogol.com il centrocampista è stato offerta anche al Flamengo in Brasile. Resta viva anche l’ipotesi MLS, con i Los Angeles Galaxy in pressing sull’ex Real Madrid.