Sorteggio Europa League, orario e dove vederlo in tv e streaming gratis

Oggi vanno in scena i sorteggio di Europa League con la Roma che aspetta di conoscere i prossimi avversari della competizione

Una vittoria che ha strappato applausi, mai messa in discussione anche se il risultato non permetteva di stare tranquilli al 100%. La Roma ieri ha vinto 2-0 contro il RedBull Salisburgo eliminando gli austriaci dall’Europa League. All’andata avevano avuto la meglio i biancorossi, che grazie all’inserimento di Capaldo, erano riusciti a segnare l’1-0 nel finale di partita. Una rete ieri avrebbe portato tutto ai supplementari.

Per questo anche lo stesso José Mourinho ha affermato in conferenza stampa di aver visto una partita controllata e tranquilla, ma che non lo0 ha fatto stare rilassato a causa del risultato. Stesso sentimento per i tifosi, che hanno riempito lo Stadio Olimpico superando per l’ennesima volta quota 62.000. La spinta del mare giallorosso ha sicuramente aiutato Dybala e compagni, con l’argentino che ha imposto il suo marchio alla gara.

Oltre a lui, è andato in gola anche Belotti, che ha aperto le marcature della serata facendo esplodere di gioia l’impianto del Foro Italico. Non sono rimaste molte avversarie da affrontare, ma comunque i nomi rimasti in gara per gli ottavi non fanno stare tranquilli. In agguato c’è l’Arsenal, come il Betis e il Feyenoord, che insieme a Real Sociedad e Fenerbahçe possono mettere paura.

Sorteggio Europa League, quando comincia la cerimonia a Nyon

In queste ore si stanno preparando i sorteggi che andranno in scena a Nyon per definire gli ottavi di finale dell’Europa League. tra le squadre che non ci saranno fa discutere l’eliminazione del Barcellona per mano del Manchester United, che invece, ha strappato il pass per il prossimo turno.

Sarà possibile assistere in diretta ai sorteggi di Europa League a partire dalle 12.00 di oggi. L’evento sarà disponibile su Dazn e Sky, che detengono i diritti di trasmissione delle gare di Europa League. Nel primo caso basterà accedere all’app dal proprio dispositivo. Nel secondo, si potrà seguire la manifestazione grazie a Sky Sport 24, al canale 200, in streaming grazie a Sky Go o sulla piattaforma NOW. Tv8 non ha dato comunicazioni di una trasmissione in chiaro dei Sorteggi di Europa League, che saranno comunque disponibili gratuitamente sul sito ufficiale della Uefa e su Uefa.Tv.