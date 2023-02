Esonero choc e intreccio Roma: la sblocca Simeone

Calciomercato Roma, l’Inter non lo perde di vista. Avviso anche alla Premier League e Simeone decisivo: lo porta con sé.

Le valutazioni da fare a fine anno abbracceranno certamente tutta una serie di fattori e questioni che rappresentano attualmente motivo di interesse e discussione ai piani alti di Trigoria ma, più in generale, in tutto l’etere capitolino.

Questo è ben consapevole di essere prossimo all’entrare in una fase molto importante della stagione ma è al contempo conscio di come tanti aspetti potrebbero essere sottoposti a revisione a fine campionato, anche in base a quelle che saranno gli obiettivi raggiunti.

Senza chiamare in causa l’ormai ‘solita’ questione Mourinho, legata a un futuro non ancora disambiguato e circa il quale lo Special One si sempre posto in modo pressoché criptico, riportiamo importanti aggiornamenti provenienti dalla Spagna e abbraccianti la questione relativa alle possibili valutazioni da fare per il reparto arretrato.

Fino a qualche tempo fa, quest’ultimo sembrava destinato all’andare incontro a tutta una serie di cambiamenti, in seguito alla nascita di questioni e situazioni successivamente rientrate.

Calciomercato Roma, Gimenez-Inter e Simeone decisivo: le ultime dalla Spagna

Il caso Karsdorp può essere certamente un esempio, così come i dubbi su uno Spinazzola che, con i dovutissimi scongiuri, parrebbe essere freschissimo di rinascita dopo un periodo buio e ricco di reiterati stop.

Della situazione del 37 abbiamo già parlato in questi giorni, presentandolo come un grimaldello in più per il treno Champions nonché un possibile rinforzo dalle cui prestazioni dipenderanno anche discorsi di rinnovo contrattuale ed eventuali permanenze in una Capitale alla quale è ad oggi legato da contratto finno al 2024.

Ulteriore e diverso è poi il tema dei difensori centrali, alla luce di un futuro di Smalling ancora incerto e la consapevolezza di dover arricchire la rosa con elementi che acuiscano risorse da utilizzare nelle rotazioni del terzetto arretrato. A fine 2022, come ricordato a più riprese in queste settimane, anche la Roma sembrava interessata alla sempre più probabile uscita di Gimenez dall’Atletico Madrid.

Il futuro del difensore uruguaiano, con ogni probabilità destinato a lasciare la Capitale spagnola dopo aver perso centralità e continuità, abbraccia tante altre questioni, come quella Bremer di cui parlatovi in queste settimane. A ciò si aggiungano le ultime novità riferite da El Gol Digital, secondo le quali il ‘gigante’ potrebbe approdare all’Inter insieme a Simeone. Alle prese con la vicenda Skriniar, anche i nerazzurri sono da diverso tempo sulle sue tracce e potrebbero distinguersi secondo la fonte spagnola per una sorta di 2×1 in casa Atletico.

In caso di addio di Inzaghi, infatti, l’opzione Simeone potrebbe stuzzicare non poco i piani meneghini: in tal caso l’approdo all’ombra del duomo del numero 2 biancorosso potrebbe essere favorito proprio dalla presenza del Cholo, sotto la cui egida, fino a qualche tempo fa, ha goduto di una titolarità e una centralità ormai defunte.