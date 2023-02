Roma, rinascita Belotti e verdetto su Mourinho: l’ex non ha dubbi

Roma, verdetto sulla rinascita di Andrea Belotti e su José Mourinho poco prima della sfida in casa della Cremonese. L’ex non ha alcun dubbio

Tra pochissimo la Roma tornerà in campo in Serie A, dopo aver superato l’ostacolo Salisburgo nei play off di Europa League. Nella sfida europea agli austriaci, che ha consegnato gli ottavi di finale della competizione a Josè Mourinho, è stato decisivo Andrea Belotti. Il numero 11 giallorosso ora può vivere una vera e propria rinascita in vista della parte finale di stagione in casa Roma. Ecco le parole dell’ex Torino, Emilio De Leo.

Andrea Belotti si è caricato il peso dell’attacco della Roma nelle ultime due uscite dei giallorossi. Il ‘Gallo’ non ha fatto pesare l’assenza di Tammy Abraham nelle ultime due gare dello stadio Olimpico. Prima la prova di sostanza sfornata contro l’Hellas Verona, poi la magica notte di Europa League che lo ha visto aprire le marcature nella vittoria contro il Salisburgo. Ora il numero 11 potrebbe essere lanciato nuovamente tra i titolari da José Mourinho, tra pochissimo nella sfida dello Zini contro la Cremonese.

Roma, dalla rinascita di Belotti al rapporto con Mourinho: la sentenza di De Leo

Sulla stagione del ‘Gallo’ e non solo è intervenuto Emilio De Leo, assistente tecnico di Mihajlovic sulla panchina del Torino dal 2016 al 2018. L’allenatore è intervenuto in diretta ai microfoni della TV PLAY su calciomercato.it e spunta anche il verdetto su mister José Mourinho.

Su Andrea Belotti: “Belotti è un ragazzo eccezionale, abbiamo avuto un’annata incredibile con lui, segnò 26 gol in campionato, ma segnarono tanto anche Iago Falque e Ljajic. Un 4-3-3 molto proficuo [..] In quell’annata Belotti ha vissuto forse la sua stagione migliore, era bravissimo nel prendere posizione, nell’aggredire la profondità.” Sul momento stagionale del ‘Gallo’: È chiaro che nella Roma poi deve sgomitare, quando ha le opportunità deve coglierle al massimo, poi non so dire tatticamente che contesto abbia.” Sul rapporto con José Mourinho: “Se gli manca però una scarica di adrenalina ha l’uomo giusto affianco che è Mourinho. Dopo l’ultimo gol può ripartire per tornare quello che fu con noi a Torino.”