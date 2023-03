Calciomercato Roma, sorpasso per il colpaccio a zero: Milan ko

La Roma ha messo nel mirino un obiettivo per la prossima stagione ma intanto la concorrenza aumenta. Pinto studia la strategia.

A gennaio la Roma ha scelto di consolidare la rosa a disposizione di José Mourinho, prendendo Diego Llorente e Ola Solbakken al posto di Matias Vina e Nicolò Zaniolo. In estate, invece, l’idea è quella di potenziare in maniera concreta la rosa in modo tale da tranquillizzare l’allenatore.

Il portoghese, come noto, è legato al club fino al 2024 tuttavia l’addio può concretizzarsi già al termine dell’attuale stagione. Il tecnico si trova bene nella città Eterna e vorrebbe restare ma tutto dipenderà dall’esito del faccia a faccia (non ancora calendarizzato) con i Friedkin. Mourinho, nell’occasione, chiederà agli imprenditori statunitensi di investire in modo tale da rendere il gruppo più competitivo ad alti livelli. E, soprattutto, di mantenere la parola data nel maggio 2021 relativo al piano di sviluppo pluriennale della società.

Il futuro del lusitano, stando così le cose, è quindi ancora tutto da scrivere. Il direttore generale Tiago Pinto, dal canto, ha cominciato ad attivarsi con l’obiettivo di individuare i possibili rinforzi da portare nella capitale. Diversi i nomi cerchiati in rosso nella sua agenda. Il preferito è Luka Modric, legato al Real Madrid fino a giugno. La trattativa per il rinnovo è scattata ma i Blancos hanno fatto sapere all’entourage del croato di essere disposti a mettere sul piatto un prolungamento soltanto a condizione che rinunci alla propria nazionale. Il centrocampista si è preso del tempo per riflettere, alimentando le speranze non soltanto della Roma ma anche dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Roma, aumenta la concorrenza per Keita

Modric, dati e conti alla mano, rappresenta un sogno difficile da concretizzare. Ecco perché il manager sta valutando varie alternative. Una di queste risponde al nome di Naby Keita, la cui avventura al Liverpool terminerà tra 4 mesi con reciproca insoddisfazione.

Il guineano classe 1995, preso dai Reds nel luglio 2018 per una spesa totale di 60 milioni, in questi anni ha fatto fatica ad imporsi in Premier League anche a causa di frequenti problemi fisici. Jurgen Klopp, finora, lo ha impiegato appena 13 volte per un totale di 486 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. Numeri deludenti, lontani dalle aspettative iniziali, che hanno inevitabilmente inasprito i rapporti tra le parti. Keita, infatti, non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno ed ha iniziato a guardarsi intorno alla ricerca della prossima sfida da affrontare.

La Roma resta alla finestra ma intanto la concorrenza aumenta: su di lui, stando a quanto riportato da ‘Sport Bild’, ci sono anche il Borussia Dortmund ed il Lipsia. Ora tutto dipenderà dalle proposte che arriveranno al giocatore: a Liverpool percepisce 7 milioni e non intende abbassare le proprie richieste. Una cifra, questa, non alla portata del Milan, che di recente aveva sondato il terreno. Sarà Roma o Bundesliga.