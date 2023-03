Calciomercato Roma, è stato già bocciato: 5 milioni per l’erede

La Roma, reduce dalla sconfitta patita per mano della Cremonese, torna a riflettere sul mercato. Il prezzo di un obiettivo è stato fissato.

Risveglio amaro in casa Roma, dopo la sconfitta rimediata ieri sul campo della Cremonese. José Mourinho, prima del fischio d’inizio del match, sperava di ottenere una vittoria in grado di consolidare la posizione della squadra in zona Champions. Invece è arrivata una doccia fredda che complica i piani del portoghese.

Un ko doloroso quanto inaspettato, soprattutto dopo la bella prova offerta giovedì contro il Salisburgo. La qualificazione alla prossima edizione del torneo più prestigioso d’Europa è ancora possibile ma i giallorossi, nelle 14 partite ancora a disposizione, dovranno limitare al massimo i passi falsi ed ottenere quante più vittorie possibili. Il club, nel frattempo, continuerà a scandagliare il mercato alla ricerca di innesti di qualità da portare nella capitale. L’obiettivo, in particolare, è quello di potenziare tutti i reparti.

In porta, ad esempio, piace Guglielmo Vicario diventato uno dei migliori interpreti nel proprio ruolo. Il Bayern Monaco, a gennaio, aveva provato a farsi avanti salvo poi virare su Yoann Sommer. Sul portiere c’è anche il Napoli, che al termine della stagione valuterà la posizione di Alex Meret finito nel mirino di varie squadre della Premier League. Un colpo, inoltre, il manager dovrà farlo anche per potenziare la fascia destra.

Roma, fissato il prezzo di Odriozola

Diego Llorente, infatti, finora è stato impiegato soltanto una volta e a giugno, salvo sorprese, tornerà al Leeds. Rick Karsdorp, dal canto suo, è stato reintegrato ma non è ancora riuscito a fornire contributi concreti alla causa mentre Zeki Celik non ha ripagato l’investimento fatto a luglio. Ecco perché Pinto ha ricominciato a valutare il profilo di Alvaro Odriozola.

L’ex Fiorentina è rimasto ai margini nel Real Madrid, totalizzando appena 4 presenze per un totale di 56 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. Un bottino negativo, lontano dalle aspettative iniziali, che porterà all’inevitabile divorzio in estate. I Blancos, stando a quanto riportato dal portale ‘Defensa Central’, hanno fissato il prezzo: per prendere il terzino destro, intenzionato a rilanciarsi dopo un anno da anonima riserva, basteranno 5 milioni. Un prezzo alla portata delle casse della Roma, che dovrà guardarsi dalla concorrenza del Real Sociedad e dall’Athetic Bilbao. Pinto riflette.