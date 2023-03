Calciomercato Roma, la firma non c’è: un altro Smalling dalla Premier

La Roma, nella giornata odierna, ha ricevuto un’ottima notizia. La corsa per un obiettivo è aperta, Pinto ha cominciato a muoversi.

Sono giorni intensi in casa Roma. Il club, alla luce dell’alterco andato in scena tra José Mourinho e l’arbitro Marco Serra, provvederà a presentare un apposito reclamo. Al tempo stesso, ha cominciato a gettare le basi di varie trattative da concretizzare poi in estate per rafforzare la rosa.

Il tecnico portoghese, infatti, chiederà rinforzi di qualità in estate. In caso contrario, andrà in scena il divorzio tra le parti nonostante il contratto in essere valido per un altro anno e mezzo. Il direttore generale Tiago Pinto, in attesa del faccia a faccia decisivo tra il lusitano ed i Friedkin, ha cominciato a scandagliare il mercato alla ricerca degli elementi più adeguati al progetto giallorosso da portare nella capitale.

Nella giornata odierna, ad esempio, sono pervenute conferme relative all’interesse nei confronti du Guglielmo Vicario. Il 26enne in forza all’Empoli, valutato 20 milioni e finito nel mirino anche del Napoli, viene reputato un ottimo sostituto di Rui Patricio. Il portoghese, in particolare, continua a non convincere del tutto ed essendo legato ai colori giallorossi fino al 2024 non è da escludere una sua partenza in estate. Un colpo, inoltre, verrà fatto per potenziare il pacchetto arretrato alla luce del deludente rendimento offerto da Marash Kumbulla.

Roma, occhi puntati su Söyüncü

Il nome cerchiato in rosso nel taccuino di Pinto è quello di Caglar Söyüncü, la cui esperienza al Leicester si concluderà al termine della stagione. Le “Foxes”, in questi mesi, hanno provato più volte a convincerlo a restare senza tuttavia riuscire a strappare il “sì” del turco.

Il suo obiettivo è quello di lasciare la Premier League e mettersi alla prova in altri contesti. Di recente si era parlato di un pre-accordo già firmato con l’Atletico Madrid, che da giugno in poi avvierà una vera e propria rivoluzione tecnica. Indiscrezioni rivelatesi prive di fondamento. Sì perché, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, “in realtà margine per inserirsi esiste.” E il direttore generale, che sogna di replicare l’operazione che in passato permise di acquistare Chris Smalling proprio dalla Premier, “ci sta provando”. Il pressing della Roma è scattato. La corsa per Söyüncü è quanto mai aperta. Ora tutto dipenderà dalle cifre che i giallorossi metteranno sul piatto per convincere il turco a trasferirsi nella città Eterna.