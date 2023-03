Roma, la versione di Mourinho: ascoltato in Procura Federale

Mourinho è stato espulso poco dopo nella partita con la Cremonese di martedì sera a causa do uno scontro con il quarto uomo

La Roma è uscita sconfitta dallo scontro con la Cremonese di martedì sera, con i grigiorossi che hanno trovato la prima vittoria in campionato. Per di più, il successo è stato molto importante per i lombardi, che non vincevano nel massimo campionato italiano da ben ventisette anni. La rete di Daniel Ciofani su calcio di rigore ha deciso la gara dello Stadio Zini, che se i giallorossi avessero vinto sarebbero saliti al 2° posto in classifica insieme a Inter e Milan.

Ciò che ha fatto discutere di più, però, non è stato il risultato o la prestazione dei giocatori della Roma, che non sono scesi in campo concentrati al massimo. La Cremonese, infatti, non ha avuto vista facile, ma non si è trovata neanche ad avere così tanta difficoltà contro Dybala e compagni, con l’argentino che non è riuscito a illuminare tutti con il suo immenso talento.

Ciò che ha fatto discutere tutti è stata l’espulsione di José Mourinho a inizio secondo tempo. Il tecnico portoghese si è visto sventolare davanti un cartellino rosso da parte dell’arbitro che non ha esitato a mandare fuori l’allenatore della Roma. La scintilla che ha acceso la miccia dell’allenatore è stato un battibecco con il quarto uomo Marco Serra.

Roma, Mourinho in Procura Federale per il caso Serra

In questi giorni sono state fatte molte ricostruzioni per cercare di fare chiarezza sull’accaduto. Da queste sembra che Serra si sia rivolto con poco rispetto allo Special One, che ha perso le staffe e ha reagit0 di conseguenza facendosi espellere.

Visto che la questione non è chiara, lo Special One è in Procura Federale dove sta raccontando la sua versione dei fatti. José sta parlando dell’accaduto come testimone e la sua deposizione potrebbe cambiare la decisione del Giudice Sportivo, che lo ha squalificato per due settimane. A questa, poi, si è aggiunta un’ammenda da 10.000 euro.