Calciomercato Roma, conto alla rovescia per la firma

La Roma sta per mettere a segno un nuovo colpo di mercato. La firma è in arrivo, l’annuncio atteso nell’arco dei prossimi due mesi.

La Roma, da qui fino al termine della stagione, proverà a strappare la qualificazione alla prossima edizione della Champions ed alzare al cielo l’Europa League. Ma non solo. Il direttore generale Tiago Pinto valuterà la posizione di diversi elementi della rosa in vista della sessione estiva del mercato.

In molti infatti hanno un futuro tutto da scrivere. In questa particolare lista non rientrano di certo William Bianda ed Ante Coric. Il francese ed il croato, acquistati nel 2018 dall’allora ds Monchi, sono in scadenza e verranno lasciati liberi di trovarsi una nuova sistemazione. Un doppio addio che consentirà al club di risparmiare circa 3 milioni. Risorse di portata ridotta, ma che risulteranno comunque utili nell’ambito del piano di potenziamento dell’organico.

Ad essere in bilico, invece, sono Chris Smalling, Stephan El Shaarawy e Andrea Belotti legati ai colorassi giallorossi fino a giugno. L’inglese, fin qui, non ha risposto alla proposta di rinnovo messa sul piatto da Pinto e si sta guardando intorno in attesa di prendere una decisione definitiva. Nella città eterna si trova bene tuttavia vorrebbe mantenere lo stesso stipendio percepito attualmente (3.5). L’ex Milan, dal canto suo, ha fatto sapere di voler restare ancora alla corte di José Mourinho senza tuttavia ottenere alcun tipo di risposta da parte della società. Belotti, infine, ha offerto un rendimento in chiaroscuro e non è ancora certo di poter rimanere ancora. Più semplice, infine, prevedere cosa accadrà a Nemanja Matic.

Roma, vicino il rinnovo di Matic

L’ex Manchester United, acquistato nell’estate 2022 a parametro zero, è diventato subito una colonna portante del centrocampo capitolino portando in dote esperienza e qualità. La Roma è soddisfatta di lui ed il matrimonio, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, è destinato ad andare avanti.

Il prolungamento automatico per un altro anno, si legge nel quotidiano, scatterà al “raggiungimento del 50 per cento delle presenze stagionali da almeno 45 minuti”. Per centrare l’obiettivo gli mancano soltanto otto partite. La strada che porta verso la fumata bianca è quindi in discesa con il club che, grazie ai benefici garantiti dal Decreto Crescita, potrà iscrivere a bilancio un ingaggio di portata ridotta ed risparmiare fondi da destinare ai colpi in entrata. L’annuncio ufficiale, salvo sorprese, è destinato ad arrivare nell’arco delle prossime settimane. La Roma, nel 2023/24, punterà ancora forte su Matic.