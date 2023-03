Calciomercato Roma, l’hanno rifatto: irruzione lampo per Aouar

La Roma sonda il mercato e valuta diversi profili da acquistare in estate. Per Aouar spunta la concorrente inattesa: le cifre sul piatto.

A gennaio, a causa dei paletti economici imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement, la Roma non ha potuto muoversi concretamente sul mercato. Nella capitale, infatti, sono arrivati soltanto Ola Solbakken (a parametro zero) e Diego Llorente in prestito secco dal Leeds. In estate, invece, il club conta di rafforzarsi. Diversi i profili seguiti, tra cui quello di Houssem Aouar.

José Mourinho è inquieto e per restare sulla panchina giallorossa chiederà ai Friedkin rinforzi capaci di rendere la rosa maggiormente competitiva ad alti livelli. Aver vinto la Conference nella scorsa stagione e lottare per l’Europa League e un piazzamento in zona Champions in quella attuale non basta a Mourinho. Il suo obiettivo è quello di alzare ancora di più il livello e rendere la Roma una squadra capace di vincere altri trofei.

Pinto, pur avendo un ristretto margine di manovra, proverà ad accontentarlo. Nel mirino del manager, ad esempio, da tempo è finito Davide Frattesi la cui esperienza al Sassuolo si concluderà, salvo sorprese, al termine della stagione. Le complicazioni, in ogni caso, non mancano: i neroverdi continuano a chiedere oltre 30 milioni per lasciarlo partire mentre la Juventus, di recente, ha tentato il blitz al fine di posizionarsi in pole position. Pinto conta di inserire nell’operazione qualche contropartita ma intanto ha cominciato a studiare delle alternative.

Roma, spunta una nuova pretendente per Aouar

Nel suo taccuino, come dicevamo, è segnato in rosso il nome di Aouar legato al Lione fino a giugno. I vari contatti andati in scena tra le parti non si sono rivelati sufficienti per siglare una nuova intesa ed il club francese si è ormai rassegnato all’idea di perderlo a zero.

Il centrocampista, frenato da alcuni problemi fisici in questi mesi che gli hanno consentito di scendere in campo appena 9 volte, piace molto a Pinto tuttavia oggi è spuntata una nuova pretendente. Si tratta, stando a quanto riportato dal portale ‘Fotomac.com.tr’, del Fenerbahçe disposto a mettere sul piatto un bonus alla firma da 3 milioni e uno stipendio da 5 milioni annui. Per Aouar si tratta dell’ennesimo accostamento a squadre estere. Di recente, infatti, in molti davano per certo un suo approdo all’Eintracht Francoforte. Voci prontamente smentite dal classe 1998. Il suo futuro è tutto da scrivere.