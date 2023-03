Roma-Juventus, nuova tegola per Mou: infortunio muscolare

Nuova tegola per mister José Mourinho alla vigilia di Roma-Juventus. Non solo lo stop di Pellegrini, nuovo infortunio muscolare a Trigoria

Domani sera la Roma ospiterà la Juventus di Allegri allo stadio Olimpico. Alla vigilia del big match, cruciale per la rincorsa al quarto posto in casa giallorossa. Mentre José Mourinho può esultare per l’esito del ricorso presentato contro la squalifica di Cremona, arriva una nuova tegola da Trigoria: non solo Lorenzo Pellegrini in dubbio, nuovo infortunio muscolare alla vigilia del big match contro la Juventus.

José Mourinho siederà sulla panchina della Roma domani sera, nel big match dell’Olimpico contro la Juventus. Il ricorso presentato dalla società giallorossa è stato accolto e la squalifica per due giornate del portoghese è stata sospesa. A far da contraltare però le ultime notizie dall’infermeria giallorossa non sorridono allo Special One. Nelle scorse ore l’allarme legato a capitan Lorenzo Pellegrini, vittima di un leggero attacco influenzale ed in dubbio per la sfida di domani sera. Ma lo stop del numero 7 non è l’unica tegola della vigilia per il tecnico portoghese. Nuovo stop muscolare a Trigoria: ecco tutti i dettagli.

Roma-Juventus, non solo Pellegrini: stop muscolare per Solbakken

Il norvegese Ola Solbakken si è fermato durante l’allenamento della vigilia di Roma-Juventus. L’attaccante ex Bodo-Glimt potrebbe dunque essere costretto a saltare il big match dello stadio Olimpico, mentre per Lorenzo Pellegrini l’impressione è che il provino di domani sarà decisivo.

L’attaccante norvegese invece, secondo quanto riportato dal giornalista Jacopo Aliprandi su Twitter, si è fermato alla vigilia della sfida per un guaio muscolare. Ora la sua presenza è a forte rischio e per José Mourinho c’è da fare i conti con una possibilità offensiva in meno in vista del big match dello stadio Olimpico. Le sue condizioni verranno monitorate continuamente a Trigoria, al pari di quelle di Lorenzo Pellegrini.