Squalifica Mourinho, ricorso d’urgenza Roma: esito UFFICIALE

Emesso il verdetto relativo al ricorso presentato dalla Roma per cancellare la squalifica di Mourinho. Il responso della Procura federale.

Doveva essere il giorno della verità. E così è stato. È arrivato oggi, infatti, il verdetto relativo al ricorso d’urgenza presentato dalla Roma teso a cancellare la squalifica di José Mourinho. Il tecnico, dopo quanto accaduto nel corso del match perso per mano della Cremonese, è stato fermato per due turni. Una “punizione” ritenuta ingiusta dal club.

L’allenatore nelle scorse ore è stato ascoltato dalla Procura intenzionata a fare luce sull’episodio che ha visto protagonista, oltre al portoghese, l’arbitro Marco Serra. I due, come noto, hanno avuto un violenta lite costata al fischietto originario di Torino la mancata designazione nell’ambito della 25 giornata della Serie A. Il comportamento del direttore di gara, impiegato come quarto uomo a Cremona, non è affatto piaciuto ai vertici dell’Aia. Da qui la decisione di fermarlo, in modo tale da consentirgli da riflettere sul comportamento tenuto.

I giallorossi, dal canto loro, si sono mossi subito per cancellare il verdetto espresso dal Giudice Sportive martedì, ovvero la squalifica di Mourinho nelle delicate gare in programma contro la Juventus (domenica) e Sassuolo (12 marzo). La speranza dei capitolini è quella che il ricorso venga accolto, in modo tale da riaverlo subito in panchina. L’udienza decisiva è scattata alle ore 11, con la risposta finale giunta a stretto giro di posta.

Roma, il verdetto sulla squalifica di Mourinho: ricorso accolto

L’ambiente giallorosso ha trattenuto il respiro. Il trattamento ricevuto dal lusitano è stato ritenuto non corretto ed ora si attende il responso. La squadra, intanto, riprenderà a lavorare al fine di preparare nel migliore dei modi il big match in scena allo stadio “Olimpico”. Gara in cui ci sarà José Mourinho in panchina.

La sconfitta di Cremona non è stata ancora digerita ma adesso la Roma dovrà cercare di voltare subito pagina e ricominciare a macinare vittorie, se intende conquistare un piazzamento in zona Champions League. Il traguardo, nonostante tutto, è ancora alla portata. La Lazio seconda, impostasi ieri sul Napoli grazie alla reti di Matias Vecino, è distante 4 punti mentre l’Inter ed il Milan terzi sono a +3 dai giallorosso. Domani ci sarà lo Special One sulla panchina giallorossa.