Calciomercato Roma, blitz di Conte: ritorno choc e Pinto ko

Calciomercato Roma, Antonio Conte prepara il blitz estivo per bruciare la concorrenza. Il ritorno a sorpresa manda al tappeto anche Tiago Pinto

La Roma si gode la vittoria di misura sulla Juventus di Massimiliano Allegri, messa ko dal bolide di Gianluca Mancini all’Olimpico. I giallorossi cancellano parzialmente la figuraccia di Cremona e agganciano il Milan al quarto posto in classifica. Guardando al calciomercato estivo invece c’è il blitz di Antonio Conte all’orizzonte: il clamoroso ritorno in Premier League può bruciare anche Tiago Pinto.

Il Tottenham è reduce dalla sconfitta rimediata in casa del Wolverhampton ed atteso dal ritorno degli ottavi di Champions League contro il Milan. Gli Spurs dovranno rimontare la sconfitta di misura rimediata a San Siro, per staccare il pass per i quarti di finale della massima competizione europea. Antonio Conte, oltre a sfidare i rossoneri in Champions, sembra pronto anche a cambiare i piani del calciomercato estivo della Roma. Il blitz programmato in casa Tottenham rischia di mandare al tappeto il general manager giallorosso, in corsa per il colpo a parametro zero in casa Real Madrid.

Calciomercato Roma, intrigo Modric: ritorno in Premier League a sorpresa

Riflettori puntati sul futuro di Luka Modric, in scadenza di contratto con il Real Madrid. Il centrocampista croato venne accostato alla lista dei desideri della Roma negli ultimi mesi, nonostante sia un classe ’85, la sua caratura internazionale lo rende un profilo ancora appetibile per molte squadre europee.

Ed ora dall’Inghilterra rilanciano il clamoroso ritorno al Tottenham per il centrocampista croato. Secondo quanto riportato dal sito Footballfancast.com il club londinese sta pensando di riportare il calciatore 37enne in Premier League. Modric vestì la maglia degli Spurs dal 2008 al 2012 e dopo dieci anni dal suo addio potrebbe tornare a Londra la prossima estate. Gli Spurs sarebbero pronti a piombare sul croato anche per sopperire alla mancanza di Rodrigo Bentancur, l’ex Juventus che si è infortunato al crociato a metà febbraio. Il clamoroso ritorno in Premier League rischia di far saltare il banco per Tiago Pinto.