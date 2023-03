Calciomercato Roma, Guardiola lo ha bocciato: Pinto sfida Juve e Inter

La Roma valuta i rinforzi da portare nella capitale in estate. Spunta un top player, caduto in disgrazia nel suo attuale club.

La Roma ha cominciato a riflettere, in vista della sessione estiva del mercato. Il club, al fine di tranquillizzare José Mourinho, conta di portare nella capitale rinforzi di qualità capaci di rendere la rosa giallorossa più competitiva ad alti livelli. Diversi i nomi vagliati da Tiago Pinto, interessato a potenziare tutti i reparti.

Per quanto riguarda l’attacco, piace molto Hakim Ziyech la cui esperienza al Chelsea si concluderà al termine della stagione. Il marocchino già ad gennaio aveva chiesto di poter cambiare aria ma alcune problematiche di natura burocratico non hanno reso possibile il trasferimento al Paris Saint Germain. Ora su di lui c’è anche il Bayern Monaco, che ha avviato i contatti con il suo entourage al fine di sondare la disponibilità dell’esterno a spostarsi in Bundesliga.

I capitolini, oltre a lui, seguono pure Adama Traoré legato al Wolverhampton fino a giugno. Lo spagnolo, autore di 3 reti e un assist in 29 apparizioni complessive, ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo ricevute dalla propria dirigenza ed è intenzionato a mettersi alla prova in altri contesti. Di recente si era parlato di un accordo con l’Atletico Madrid tuttavia le voci in questione si sono rivelate prive di fondamento. A centrocampo, invece, i riflettori sono puntati su Davide Frattesi e Tommaso Baldanzi. Un colpo, inoltre, verrà fatto anche per rafforzare il pacchetto arretrato.

Roma, occasione Laporte: è ai margini del Manchester City

Marash Kumbulla, ad esempio, quando è stato impiegato non è riuscito a ripagare la fiducia ricevuta. Chris Smalling, invece, non ha ancora deciso se prolungare o andare via. Pinto è sulle tracce di diversi calciatori: nella lista in questione, stando a quanto riportato dalla Spagna e da ‘Calciomercato.it’, rientra Aymeric Laporte.

Il classe 1994, sbarcato al Manchester City nel gennaio 2018 per una spesa totale di 65 milioni, è scivolato indietro nelle gerarchie di Pep Guardiola finendo ai margini della formazione titolare. Per lui, in totale, appena 7 presenze in Premier League e numerose esclusioni. In 5 delle ultime 9 partite di campionato, ad esempio, è rimasto in panchina senza essere utilizzato. Contro il Bournemouth il 25 febbraio, inoltre, non è stato convocato. Il divorzio tra le parti, stando così le cose, appare imminente. La Roma, così come la Juventus e l’Inter, valuta l’operazione. Il colpo si preannuncia impegnativo dal punto di vista economico (guadagna 7 milioni) ma i Citizens, interessati a Josko Gvardiol, non faranno le barricate per trattenerlo. La palla passa ai Friedkin. Mourinho vuole top player e Laporte lo è di certo.