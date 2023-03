Mourinho-Serra, l’arbitro smentito in tv: la Roma sorride

Nuovo capitolo della lite che ha visto protagonista Mourinho e l’arbitro Serra. Il fischietto originario è stato smentito.

La Roma si è riportata in zona Champions grazie alla vittoria sulla Juventus. Ora nel calendario giallorosso sono due le date segnate in rosso: il 9, ad esempio, andrà in scena la gara di andata degli ottavi di Europa League. Il 10, invece, verrà discussa la squalifica (congelata in questo week-end) di José Mourinho.

Il tecnico portoghese, nel corso della partita svoltasi sul campo della Cremonese il 28 febbraio, si era reso protagonista di un accesso diverbio con l’arbitro Marco Serra nell’occasione impiegato come quarto uomo. Il Giudice Sportivo, nelle ore successive all’episodio, aveva provveduto a squalificare il mister originario di Setubal per due giornate. Una condanna, questa, messa in stand-by però dalla Corte sportiva d’appello in seguito al ricorso presentato dai giallorossi.

Le indagini, tese a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, sono proseguite in questi giorni. All’udienza decisiva manca ormai poco ma intanto a fare luce sulla vicenda ci ha provato anche la trasmissione televisiva ‘Le Iene’, mossasi seguendo una duplice strada. In primis, i video relativi alla lite tra Mourinho ed il fischietto di Torino (non designato per la 25esima giornata di Serie A) sono stati sottoposti a Giuliano Callegari, un ragazzo sordo esperto della lettura del labiale. “Il fatto che Serra abbia le mani in tasca nei confronti di Mourinho è già una mancanza di rispetto, è una sfida, lo tratta come una persona qualsiasi”.

Roma, nuovo capitolo della lite Mourinho-Serra

Secondo Giuliani, i filmati non lasciano spazio ad alcun dubbio: “Questo è il momento in cui Serra dice a Mourinho «Ti prendono tutti per il c**o… vai casa, vai a casa”. L’inviato Filippo Roma, sulla scorta di quanto emerso, ha quindi intervistato proprio Serra. Il quale, raccontando la propria versione, ha negato di aver pronunciato le parole contestate.

“Non ho detto quello, veramente, ho detto un’altra cosa. Ho detto: ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell’area, vai nell’area”. Ma perché, allora, Mourinho si sarebbe arrabbiato così tanto? Una domanda rimasta senza risposta, visto che Serra non ha voluto replicare al quesito. La ricostruzione del direttore di gara, inoltre, non convince Callegari. “Non può essere area, assolutamente no. Si vede molto bene la s di casa, casa, ha detto vai a casa”. La speranza della Roma è che quanto raccolto dalle “Iene” possa bastare per scagionare l’allenatore lusitano e mettere la parola fine sulla vicenda. La gara con il Sassuolo, in programma domenica, si avvicina ed il portoghese vuole esserci in panchina.