Calciomercato Roma, li vuole entrambi: Juventus insaziabile

Due calciatori seguiti dalla Roma sono finiti nel mirino di un altro top club. Il direttore generale Pinto a rischio sorpasso.

A gennaio la Roma ha provveduto a consolidare la rosa a disposizione di José Mourinho, prendendo Diego Llorente e Ola Solbakken al posto di Matias Vina e Nicolò Zaniolo. In estate, invece, andrà in scena un’autentica rivoluzione seguendo le indicazioni del tecnico portoghese.

Il lusitano, dopo aver vinto la Conference a maggio 2022 ed essere in corsa quest’anno per l’Europa League e un piazzamento in zona Champions, intende alzare ancora di più l’asticella e rendere i giallorossi più competivi ad alti livelli. Per farcela, però, avrà bisogno di elementi di qualità capaci di cambiare il volto della sua squadra. Il club, in occasione del prossimo meeting (non ancora calendarizzato), proverà a tranquillizzarlo con Tiago Pinto attivatosi al fine di individuare i profili più adeguati al progetto di crescita della società.

Almeno un colpo, ad esempio, andrà fatto per migliorare la difesa. Marash Kumbulla, ad esempio, non convince fino in fondo mentre Chris Smalling, in scadenza di contratto, non ha ancora deciso se rinnovare o andare via. Llorente, preso in prestito secco dal Leeds, salvo sorprese a fine stagione tornerà in Premier League. Il direttore generale, stando così le cose, ha messo nel mirino Perr Schuurs valutato dal Torino oltre 30 milioni e Federico Baschirotto del Lecce, divenuto una delle principali rivelazioni del campionato. Occhio, inoltre, ad un big caduto in disgrazia ovvero Aymeric Laporte finito ai margini nel Manchester City.

Roma, doppia concorrenza della Juventus per Pinto

Per quanto riguarda il centrocampo, i preferiti sono Davide Frattesi e Morten Hjulmand. Il primo è cresciuto ancora rispetto all’ultima stagione, mettendo a referto 6 gol in 25 apparizioni. Il danese, invece, non ha patito il salto di categoria fornendo un contributo concreto alla causa dei salentini.

Pinto, come detto, li segue entrambi ma prenderli non si preannuncia facile a causa della forte concorrenza della Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di una mezz’ala capace di rifinire il gioco e segnare. Frattesi in tal senso, stando a quanto riportato dal giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Giovanni Albanese, rappresenta “il nome più accreditato, anche per rimanere coerenti alla volontà di far crescere lo zoccolo azzurro all’interno dello spogliatoio”. Con l’addio di Leandro Paredes, inoltre, la Vecchia Signora punterà forte pure su Hjulmand. La Juventus, al lavoro pure sul fronte Guglielmo Vicario, complica i piani di Pinto. Mourinho, intanto, resta in attesa di rassicurazioni.