Calciomercato Roma, intreccio da 50 milioni: Spalletti brucia tutti

Calciomercato Roma, intreccio da 50 milioni in vista ed effetto domino nella sessione estiva. Luciano Spalletti prova a bruciare l’ampia concorrenza

Il Napoli di Luciano Spalletti è reduce dalla sconfitta interna contro la Lazio dell’ex Sarri. Nonostante la battuta d’arresto la squadra campana ha ancora 15 punti di vantaggio sull’Inter, seconda in classifica in Serie A. Finora la stagione dei partenopei è stata condotta ad altissimi livelli, anche in Champions League. E Luciano Spalletti sembra pronto a sfruttare l’effetto domino da 50 milioni per bruciare in vista del calciomercato estivo.

Finora il Napoli di Spalletti ha condotto una stagione eccezionale. I partenopei sono primi in Serie A, a più quindici punti sul secondo posto occupato dall’Inter di Simone Inzaghi. La squadra campana si è distinta anche in campo europeo, vincendo il proprio girone e con un piede e mezzo già nei quarti di finale della competizione. La squadra di Spalletti ha vinto in trasferta la gara d’andata degli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte per 2-0, ora il pass per il turno successivo è quasi blindato per gli azzurri. E la squadra allenata da Spalletti può bruciare tutti anche in vista del calciomercato estivo. C’è un effetto domino generato dal doppio addio, 50 milioni sul piatto e assalto imminente.

Calciomercato Roma, doppio addio da 50 milioni in casa Napoli: assalto a Frattesi

Gli addetti ai lavori iniziano a prevedere i prossimi movimenti del calciomercato estivo in Serie A. In casa Napoli si può materializzare un doppio addio, con 50 milioni di euro pronti ad essere reinvestiti in entrata dal club guidato da Aurelio De Laurentiis. Tra gli obiettivi spunta anche il centrocampista del Sassuolo, accostato a più riprese alla Roma, Davide Frattesi.

Sul centrocampista ex Roma sembra pronto un nuovo assalto del Napoli, pronto a bruciare anche la Juventus di Allegri. Ecco le parole del giornalista Raffaele Auriemma, intervenuto nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete‘, ai microfoni di Radio CRC. Il cronista parla del calciomercato estivo, indicando due cessioni possibili in Hirving Lozano e Piotr Zielinski. In caso di addio la strategia del club campano sembra già delineata: “La società partenopea può incassare 50 milioni e versarli cash nelle casse del Sassuolo per prendere Laurientè e Frattesi.”