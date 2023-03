Roma-Real Sociedad, Mou prepara la sorpresa: altra bocciatura con vista cessione

La Roma si prepara alla sfida di Europa League contro la Real Sociedad. Mourinho prepara una sorpresa da mandare in campo.

La vittoria ai danni della Juventus, ormai, è alle spalle. La Roma, infatti, nella giornata di ieri ha ricominciato a lavorare in vista della prossima gara ovvero l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Un match che vedrà i giallorossi affrontare la Real Sociedad.

I baschi, al momento, sono quarti in Liga a quota 44 punti frutto di 13 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Nel torneo europeo, invece, hanno chiuso al primo posto la fase a girone costringendo il Manchester United a disputare i play-off (poi vinti ai danni del Barcellona) ed eliminando sia lo Sheriff che Omonoia Leukōsias. Nel gruppo a disposizione del tecnico Imanol Alguacil ci sono diversi volti noti al grande pubblico tra cui Mikel Oyarzabal e Brais Mendez. In rosa, inoltre, c’è anche l’ex giallorosso Umar Sadiq.

I capitolini, per centrare la vittoria, dovranno quindi esprimersi ai massimi livelli e sfruttare ogni tipo di occasione che capiterà. José Mourinho, nelle ore ancora a disposizione, valuterà quale formazione impiegare risolvendo gli ultimi dubbi di formazione. In avanti, nessun dubbio: dal primo minuto tornerà Tammy Abraham, supportato da Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. In difesa, invece, c’è un ballottaggio.

Roma, Mourinho prepara la sorpresa contro la Real Sociedad

Roger Ibanez, a causa dell’infortunio rimediato domenica sera, non sarà a disposizione. A prendere il suo posto sarà uno tra Marash Kumbulla e Diego Llorente con quest’ultimo, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, dato come favorito.

L’albanese, quando è stato impiegato, non è mai riuscito a ripagare la fiducia ricevuta. Solo prestazioni incolori, che hanno alimentato le voci di un possibile divorzio al termine della stagione. Lo spagnolo, dal canto, ha avuto modo di giocare soltanto un minuto contro l’Empoli il 4 febbraio. Nelle successive 4 partite di campionato, è rimasto in panchina senza essere utilizzato. Giovedì potrebbe arrivare il momento della svolta. Mourinho ci pensa, ma si prenderà tutto il tempo necessario per decidere. Per quanto riguarda il centrocampo, infine, in mezzo agirà la coppia composta da Nemanja Matic e Bryan Cristante con Leonardo Spinazzola a sinistra e Rick Karsdorp a destra.