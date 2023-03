Caso Mourinho-Serra, la Procura ha deciso: deferimento in arrivo

Caso Mourinho-Serra, c’è la svolta dalla Procura Federale. Deferimento in arrivo dopo i fatti dello stadio Zini di Cremona: ecco tutti i dettagli

L’indagine sul caso Mourinho-Serra è pronta alla svolta dopo le decisione della Procura Federale. Il tecnico della Roma venne espulso allo stadio Zini di Cremona, dopo uno scontro verbale col quarto uomo, Marco Serra. La Procura ha aperto un’indagine sui fatti avvenuti a bordo campo durante Cremonese-Roma, mentre José Mourinho ha visto sospesa la propria squalifica ed è tornato in panchina domenica scorsa contro la Juventus.

Fari ancora puntati sul caso Mourinho-Serra dopo quanto accaduto a bordo campo dello stadio Zini. Durante i primi minuti del secondo tempo di Cremonese-Roma, gara poi vinta dai padroni di casa, il tecnico portoghese si è scagliato contro il quarto uomo Marco Serra. A fine partita Mourinho ha tuonato contro l’operato dell’ufficiale, reo di averlo offeso in maniera plateale. Lo Special One è stato espulso dal direttore di gara Piccinini, ma la squalifica è stata sospesa in attesa e la Procura Federale ha anche aperto un’inchiesta sull’operato del quarto uomo.

Caso Mourinho-Serra, la decisione della Procura Federale: deferimento per il quarto uomo

L’inchiesta sui fatti dello Zini è vicina al punto di svolta e sembra dare ragione alla tesi del tecnico della Roma. José Mourinho verrà ascoltato domani dalla Corte sportiva d’appello riguardo la propria squalifica. Il tecnico intanto tira un sospiro di sollievo con la decisione della Procura Federale in arrivo.

Secondo quanto sottolinea il Corriere dello Sport, Marco Massa sarà deferito. Questa è la decisione del Procuratore capo, Giuseppe Chinè. Il comportamento assunto durante la gara dello Zini costa caro al quarto uomo, e José Mourinho può considerarla una sorta di vittoria dopo quanto accaduto in casa della Cremonese. Ma la gara più importante per lo Special One si giocherà domani, l’obiettivo è quello di annullare la squalifica ora sospesa ed essere presente in panchina nella sfida tra Sassuolo e Roma. La decisione della Corte sportiva d’appello arriverà domani pomeriggio, l’onda lunga del caso Mourinho-Serra non si è ancora fermata.