“Confermato, lo abbiamo ingaggiato”: Mou scatena il caos e false speranze

Mou furioso dopo la conferma della squalifica per due turni. La foto del portoghese, intanto, fa sognare un club straniero.

La Roma ha scelto di restare in silenzio dopo la sentenza relativa al caso José Mourinho–Marco Serra emessa ieri dalla Corte sportiva d’appello. Il ricorso del club è stato rigettato, con il tecnico che dovrà quindi scontare i due turni di squalifica originariamente comminati dal giudice sportivo.

Una decisione accolta con malumore dalla società giallorossa, che auspicava un esito ben diverso. Se non un’assoluzione completa, alla luce della ricostruzione fornita dal programma televisivo ‘Le Iene’ con il supporto di un esperto della lettura del labiale, almeno una riduzione della pena. Il mister originario di Setubal invece, stando così le cose, non potrà accomodarsi in panchina nelle prossime partite.

Domani alle ore 18 è in programma il match contro il Sassuolo, reduce da due vittorie consecutive ai danni del Lecce e della Cremonese. Il 19 marzo allo stadio Olimpico andrà poi in scena il derby. Mourinho, come detto, in entrambe le occasioni sarà costretto a seguire da lontano la propria squadra. La decisione della Corte sportiva d’appello è stata mal digerita dal diretto interessato, al punto da spingerlo a pubblicare sui propri canali social una foto che lo ritrae con le braccia incrociate.

Roma, la foto di Mou fa sognare il West Ham

Un’immagine, questa, che ha iniziato a far sognare i tifosi del West Ham. La posa di Mou, in effetti, ricorda molto in effetti lo stemma degli ‘Hammers’ che, nelle prossime settimane, valuteranno la posizione di David Moyes.

La squadra londinese, nonostante gli investimenti fatti nella scorsa estate e i vari giocatori acquistati tra cui Gianluca Scamacca, sta vivendo una stagione molto complicata. Il sedicesimo posto non soddisfa la dirigenza e, in assenza di una rapida scalata in classifica, a giugno andrà in scena l’inevitabile divorzio tra le parti. La caccia al possibile sostituto intanto è scattata e l’opzione Mou piace molto al West Ham che, stando a quanto riportato oggi dal ‘The Sun’, avrebbe già messo sul piatto una proposta economica. La trattativa è ancora in fase embrionale tuttavia la foto di Mourinho, come detto, ha scatenato un certo entusiasmo nella tifoseria. Qualcuno, addirittura, si è spinto a dire “Confermato, lo abbiamo ingaggiato” ma in realtà, di concreto, non c’è ancora nulla. Il West Ham sogna. Mourinho, invece, schiuma rabbia e attende un confronto con i Friedkin.