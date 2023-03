Calciomercato Roma, bomber ‘gratis’ in Serie A: Ancelotti decisivo

Calciomercato Roma, la Serie A è sulle tracce del bomber a parametro zero. Può cambiare tutto dalla Spagna, ecco le ultime sulle scelte di Carlo Ancelotti

La Roma è reduce dalla sconfitta cocente contro il Sassuolo allo stadio Olimpico. La squadra emiliana si è imposta per 3-4 tra le mura amiche dei giallorossi. La Roma ha fallito la possibilità di agganciare l’Inter al secondo posto, ed ora attende la gara del Milan che occupa la stessa posizione dei giallorossi. Ancora una volta le seconde linee di José Mourinho hanno steccato un appuntamento importante.

La sconfitta interna contro il Sassuolo ha gettato nuove ombre sulla stagione della Roma. La squadra guidata da José Mourinho era reduce da due vittorie convincenti, prima contro la Juventus poi con la Real Sociedad, ma si è arresa al poker degli emiliani. Tra i protagonisti in negativo Marash Kumbulla, espulso prima dell’intervallo per una violenta reazione in area di rigore contro Berardi. La panchina della Roma continua a non dare buoni segnali al tecnico portoghese, ora atteso dal ritorno in Europa League in casa della Real Sociedad prima del derby contro la Lazio in campionato.

Calciomercato Roma, tentazione Asensio in Serie A: gol e segnali di pace con Ancelotti

Proprio dalla Spagna c’è un calciatore che dalla panchina continua a regalare gioie ai propri tifosi. Parliamo di Marco Asensio, anche ieri in gol in casa Real Madrid, nella vittoria per 3-1 ai danni dell’Espanyol. Il calciatore è in scadenza di contratto ma le sue prestazioni non stanno sfuggendo al tecnico italiano.

Secondo quanto riportato dal sito Sport.es mister Ancelotti starebbe spingendo verso il rinnovo contrattuale dell’attaccante classe ’96. L’ex Maiorca ha trovato la rete in quattro occasioni da subentrato, diventando un vero e proprio bomber di scorta per la squadra spagnola. Qualora la volontà di Ancelotti dovesse essere confermata il futuro del calciatore, assistito dal portoghese Jorge Mendes, potrebbe presto conoscere il punto di svolta. A farne le spese le tante pretendenti in Serie A per Asensio, dalla Roma di Mou passando per Milan e Juventus.