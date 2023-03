Calciomercato Roma, problemi di Campos: occasione Pinto

La Roma sonda il mercato alla ricerca di nuovi rinforzi di qualità. Un top player, seguito nella scorsa estate, torna a sorpresa disponibile.

La Roma ha iniziato a riflettere, in vista della sessione estiva del mercato. L’obiettivo è quello di portare nella capitale elementi di qualità in grado di tranquillizzare José Mourinho sui progetti di sviluppo del club e rendere maggiormente competitiva la rosa a sua disposizione.

Il direttore generale Tiago Pinto, da ormai diverse settimane, ha messo nel mirino diversi calciatori al fine di potenziare tutti i reparti. In porta, ad esempio, piace Guglielmo Vicario diventato ormai uno dei migliori esponenti nel proprio ruolo. A gennaio per lui si era fatto avanti il Bayern Monaco ma poi i bavaresi, ritenendo troppo esose le richieste economiche dell’Empoli, hanno virato su Yann Sommer. I toscani lo venderanno al termine dell’attuale stagione ma intanto hanno provveduto ad esporre il prezzo in vetrina: 25 milioni.

Una cifra alta, che Pinto proverà ad abbassare inserendo nella trattativa qualche giovane giallorosso di belle speranze. La stessa strategia verrà messa in atto per convincere il Sassuolo a lasciare andare Davide Frattesi, ambito anche dalla Juventus. Sempre per quanto riguarda il centrocampo, il sogno di Mourinho è Luka Modric la cui esperienza al Real Madrid si concluderà tra pochi mesi. Il contratto del croato è in scadenza e i vari contatti andati in scena tra le parti non si sono rivelati sufficienti per trovare un accordo.

Roma, Renato Sanches lascerà il PSG

Pinto resta alla finestra ma, nella giornata odierna, ha ricevuto aggiornamenti riguardanti Renato Sanches. Il portoghese, a lungo inseguito nella scorsa estate, non si è ambientato al Paris Saint Germain dove è stato portato da Luis Campos che lo aveva già preso ai tempi del Lille. Salvo sorprese, Sanches sarà lasciato libero di trovarsi una sistemazione alternativa, anche perché lo stesso Campos dovrebbe cambiare aria a fine stagione.

A confermarlo è ‘L’Equipe’, sulla base del deludente bottino messo insieme dall’ex Lille. Per lui, in totale, appena 15 presenze in campionato per un totale di 418 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. La sua ultima presenza da titolare risale al 1 febbraio. Da quel momento in poi è scivolato ai margini, anche per colpa di un infortunio alla coscia che gli ha impedito di raggiungere la forma migliore. Un quadro desolante per Sanches, sbarcato nella città della Tour Eiffel ad agosto con l’obiettivo di diventare una delle colonne portanti della squadra di Christophe Galtier. Fin qui, missione fallita. Per la Roma, quindi, una vera e propria occasione da valutare in attesa di piazzare l’affondo vincente.