Furia Mourinho, non solo il rigore contro: altri due episodi lasciano il segno

Durante Roma-Sassuolo Mourinho è andato su tutte le furie nonostante non fosse in panchina a causa della doppia squalifica

L’inizio settimana per i tifosi della Roma non è stato dei migliori, con i giallorossi che sono stati sconfitti dal Sassuolo allo Stadio Olimpico 4-3. Solo quinto posto per il club allenato da Mourinho, che ha perso l’occasione di agganciare l’Inter alla seconda piazza in Serie A. Uno scivolone che arriva in quello che sembrava il momento migliore della squadra dopo le belle prestazioni con Juventus e Real Sociedad.

Vincere sarebbe stato fondamentale per arrivare ancora più concentrati alla trasferta di giovedì contro gli spagnoli. La gara di ritorno dell’Europa League è fondamentale e il vantaggio per 2-0 non lascia pienamente tranquilli i giallorossi. Giocare a San Sebastian, infatti, non sarà facile e Mourinho dovrà cercare di mantenere alta la concentrazione, soprattutto dopo quanto accaduto ieri sera.

Contro il Sassuolo, infatti, è arrivata una sconfitta pesante non solo per il risultato, ma anche per le modalità in cui è arrivata. Le prime due reti di Laurentié, infatti, sono sembrate piuttosto evitabili, così come altre occasioni di gara. La scintilla che ha innescato la furia dei tifosi della Roma, però, è stato il rosso diretto a Marash Kumbulla, che è stato punito per un fallo di reazione su Berardi.

Roma, il rosso a Kumbulla scatena la rabbia

Come riporta la Gazzetta dello Sport, proprio l’episodio che ha visto protagonista il difensore albanese ha scatenato la rabbia della società e di Mourinho, che ha seguito la partita da una stanza nello stadio vicino gli spogliatoi. All’inizio della partita sono state tante le manifestazioni di amore per il tecnico che non si era armato di telefono e schermo per assistere alla gara.

Sia la società che il portoghese, però, sono andati su tutte le furie anche per altri due episodi chiave della gara. Il primo è il cartellino giallo sventolato a Matic con un po’ troppa facilità dopo il presunto fallo su Frattesi. Quello ha portato alla sostituzione del serbo per evitare guai maggiori. L’altro episodio è l’entrata con il piede a martello di Tressoldi sul polpaccio di Abraham, che poteva essere punita con l’espulsione.