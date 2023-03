Lazio-Roma, rebus Immobile: cosa filtra sul recupero

La Roma, reduce dalla sconfitta patita col Sassuolo, si prepara alle prossime sfide. Nel derby può rientrare un top player.

Risveglio amaro in casa Roma, dopo la sconfitta patita per mano del Sassuolo. Un ko che complica i piani dei giallorossi che, già dalla giornata odierna, inizieranno a prepararsi alle prossime sfide in programma. Giovedì, ad esempio, andrà in scena il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Domenica, invece, il calendario propone il derby.

Due match di fondamentale importanza, che José Mourinho non intende fallire. A San Sebastian, nello stadio della Real Sociedad, si ripartirà dal 2-0 maturato al termine della partita di andata. La strada che porta verso i quarti della competizione appare in discesa tuttavia i capitolini, nell’occasione, dovranno esprimersi al meglio delle loro possibilità ed evitare pericolosi cali di concentrazione. Da venerdì mattina, poi, la concentrazione si focalizzerà sulla Lazio reduce dal pareggio in casa del Bologna.

I biancocelesti, al momento, sono terzi a -1 dall’Inter seconda e proveranno ad effettuare il sorpasso a stretto giro di posta. La Roma, dal canto suo, è rimasta al quarto posto a quota 47 punti insieme al Milan. Tutto è ancora possibile quindi, con entrambi gli allenatori che manderanno in campo la migliore formazione possibile. Maurizio Sarri, in particolare, spera di ricevere a breve aggiornamenti positivi riguardanti le condizioni di Ciro Immobile.

Roma-Lazio, Immobile spera di rientrare

L’attaccante, 11 reti e 5 assist in 27 apparizioni complessive, è ai box per colpa di una lesione di primo grado al bicipite femorale rimediata il 3 marzo. Inizialmente si era parlato di un periodo di riposo (tre settimane) ma in realtà il rientro potrebbe avvenire già con la Roma.

A fare il punto della situazione è stato oggi ‘Il Corriere dello Sport’, secondo cui gli esami strumentali presso la clinica di fiducia della Lazio avranno luogo nella giornata odierna o al massimo entro 48 ore. Nell’ambiente, intanto, ha iniziato a diffondersi un cauto ottimismo con Immobile che auspica di poterci essere in modo tale da aiutare i propri compagni. La parola d’ordine, in ogni caso, è “cautela” e tutto dipenderà dall’esito dei controlli a cui si sottoporrà. La punta verrà convocata soltanto a patto che dimostrerà di essere guarita al 100%. In caso contrario, rimarrà ancora a riposo. Sarri incrocia le dita. Mourinho, che in panchina non potrà esserci a causa della squalifica, resta invece inquieto. Dell’incontro chiarificatore con i Friedkin, almeno finora, nessuna traccia.