Calciomercato Roma, addio inevitabile: poker per Pinto

Calciomercato Roma, l’addio non è più rimandabile e la strada sembra ben tracciata in vista dei mesi estivi. Poker per Tiago Pinto in Serie A

La Roma tornerà in campo tra due giorni, per affrontare il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La squadra giallorossa farà visita alla Real Sociedad forte del doppio vantaggio maturato all’andata, ma è reduce da una preoccupante battuta d’arresto in campionato. La sconfitta interna contro il Sassuolo ha gettato ombre sulla rosa giallorossa che si riflette anche sulle prossime manovre in uscita di Tiago Pinto.

La cocente sconfitta rimediata in casa contro il Sassuolo ha gettato nuove ombre sulla profondità e la qualità della rosa a disposizione di José Mourinho. A finire sul banco degli imputati è stato Marash Kumbulla, il difensore ex Hellas Verona in pochi giorni è passato dalle stelle alle stalle in casa giallorossa. Prima il gol in Europa League contro la Real Sociedad, poi il raptus causato dallo scontro con Domenico Berardi che ha portato all’espulsione del difensore romanista con conseguente calcio di rigore per gli emiliani. Una reazione costata carissimo alla Roma, incapace di recuperare il doppio svantaggio accumulato nei primi 45′ di gioco.

Calciomercato Roma, Kumbulla verso l’addio: quattro opzioni in Serie A

Non è la prima prestazione negativa del difensore albanese, che ora sembra essersi tracciato con le proprie mani la strada per l’addio in estate. Già lo scorso anno fu protagonista in negativo nella sconfitta clamorosa rimediata in casa del Bodo-Glimt, idem questa stagione in Coppa Italia contro la Cremonese.

Le strade tra Kumbulla e la Roma sembrano destinate a separarsi in vista del calciomercato estivo. Secondo quanto evidenziato da Calciomercato.it non ci sono margini per il rinnovo di contratto. L’accordo che lega il difensore alla Roma scadrà nel 2025 e nei prossimi mesi potrà separarsi definitivamente dalla Roma. Sono quattro le piste da seguire in uscita per Tiago Pinto. Ci sarebbero il Torino di Juric, ma l’operazione è strettamente legata al futuro del tecnico e la Fiorentina di Italiano. Attenzione anche al Bologna ed al Lecce, con la squadra salentina si possono aprire interessanti intrecci di mercato.