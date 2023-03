Calciomercato Roma, ritorno di fiamma in corsia: cessione ‘scontata’

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma in corsia in vista della sessione estiva. La strada per la cessione sembra tracciata: duello aperto e condizioni fissate.

La Roma tornerà in campo tra poco più di quarantotto ore, per affrontare la Real Sociedad in Europa League. In palio c’è l’accesso ai quarti di finale della competizione europea e la squadra giallorossa può difendere il 2-0 della sfida d’andata maturato allo stadio Olimpico. In attesa del responso del rettangolo di gioco, si anticipa uno scenario in vista della sessione di calciomercato estiva. Ritorno di fiamma in corsia e cessione ‘scontata’: parte il duello per la freccia in estate.

Diversi mesi separano la Roma dalla sessione di calciomercato estiva ma sono settimane decisive per il futuro di tanti calciatori. La squadra giallorossa è attesa da due gare cruciali per il bilancio stagionale, prima il ritorno degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad, poi il derby contro la Lazio di Maurizio Sarri. due gare che sanno di esame, dopo la deludente sconfitta interna rimediata domenica contro il Sassuolo. Sconfitta che ha aperto nuove riflessioni sulla profondità della rosa a disposizione di José Mourinho. In vista della finestra estiva di calciomercato dall’Inghilterra potrebbe aprirsi la strada per il ritorno di fiamma in corsia.

Calciomercato Roma, il Norwich pronto a cedere Aarons: duello per il terzino

Il tecnico della Roma è tornato a schierare con continuità Rick Karsdorp, ad un passo dall’addio a gennaio, mentre meno spazio sta trovando Zeki Celik. Il turco è stato uno dei protagonisti in negativo della sconfitta in Coppa Italia contro la Cremonese, decisa da una sua autorete. Per la corsia giallorossa del futuro può tornare d’attualità il nome di Max Aarons, terzino inglese in forza al Norwich City.

Laterale classe 2000, venne già accostato alla Roma e non solo nei mesi scorsi. Secondo quanto sottolineato dal sito britannico Footballinsider247.com la strada per l’addio al Norwich potrebbe essere ‘scontata’. I Canarini sono in lotta per tornare in Premier League, ma al momento fuori dalla zona play off. In caso di mancata promozione il terzino potrebbe essere la stella sacrificata sul mercato. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 ed il club potrebbe spingere per la cessione immediata. Occhio però alla concorrenza, fortissima in Premier League sulla freccia del Norwich