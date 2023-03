Lazio-Roma, infortunio Immobile: arriva la decisione

Si avvicina il derby tra la Lazio e la Roma. Immobile ha ripreso a correre ma la sua presenza è ancora un rebus.

La sconfitta patita per mano del Sassuolo è ormai alle spalle. La Roma, infatti, ha spostato la propria attenzione sulle prossime due gare in programma: il ritorno degli ottavi di finale di Europa League sul campo della Real Sociedad in programma domani, a cui farà seguito il derby di domenica.

Match che José Mourinho intende vincere, in modo tale da avvicinarsi in maniera sensibile agli obiettivi fissati in estate. Un piazzamento in zona Champions, ad esempio, è ancora a portata di mano alla luce dei risultati conseguiti dalle rivali. L’Inter seconda, battuta venerdì scorso dallo Spezia, è a +3 dai capitolini mentre il terzo posto attualmente occupato dalla Lazio è distante appena 2 punti.

Un gap, questo, che il mister originario di Setubal intende annullare già in questo fine settimana. Il sorpasso ai danni dei biancocelesti è possibile e consentirebbe al club di guardare con ancora più ottimismo al futuro. Da qui la decisione di Mourinho di mandare in campo la migliore formazione possibile, limitando al massimo gli esperimenti. In avanti Andrea Belotti potrebbe far rifiatare Tammy Abraham mentre sulle fasce, salvo sorprese, agiranno Nicola Zalewski e Leonardo Spinazzola.

Lazio-Roma, le condizioni di Immobile

Maurizio Sarri, dal canto suo, spera di riavere a disposizione Ciro Immobile assente contro l’Az Alkmaar ed il Bologna a causa della lesione di primo grado al bicipite femorale rimediata nel match vinto ai danni del Napoli il 3 marzo.

L’attaccante, stando a quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, ieri ha ripreso a correre come da crono-programma ma non è ancora chiaro se riuscirà a recuperare in tempo. Tutto dipenderà dall’esito degli esami strumentali previsti nella giornata odierna. La risonanza magnetica consentirà allo staff medico della Lazio di fare un nuovo punto della situazione e provare ad ipotizzare la data del suo rientro in campo. Immobile, fin qui, ha messo a segno 11 reti e 5 assist in 27 apparizioni complessive tuttavia, in questi mesi, è andato incontro a diversi problemi fisici. Un lungo calvario che, di fatto, ha reso impervio il cammino della Lazio.