Real Sociedad- Roma, recupero lampo ufficiale: è partito con la squadra

Real Sociedad-Roma, è ufficiale il recupero lampo per José Mourinho. Il calciatore è partito con il resto della squadra alla volta dei Paesi Baschi

La Roma è partita alla volta della Spagna, domani la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La squadra giallorossa sarà ospite della Real Sociedad, si ripartirà dal 2-0 dell’andata in favore della squadra di José Mourinho. Il tecnico portoghese, che tornerà a parlare in conferenza stampa oggi pomeriggio alle ore 18:30, può contare su un recupero lampo ufficiale. Il calciatore era in dubbio ma è partito con il resto dei compagni.

Buone notizie per mister José Mourinho alla vigilia della sfida europea contro la Real Sociedad. La squadra giallorossa è appena partita alla volta dei Paesi Baschi ed il tecnico portoghese può confidare nel recupero lampo di un calciatore considerato in dubbio per la sfida di Europa League. Lo Special One romperà il silenzio stampa alle ore 18:30, parlando direttamente da San Sebastian per presentare la sfida di ritorno degli ottavi di finale. Al suo fianco ci sarà capitan Lorenzo Pellegrini, che sarà a disposizione nella sfida europea dopo lo stop in campionato contro il Sassuolo. Il numero 7 e capitano giallorosso non è l’unico ad aver recuperato per la trasferta in terra basca, ecco tutti dettagli.

Real Sociedad-Roma, i giallorossi in volo verso San Sebastian: Belotti c’è

Andrea Belotti è partito con il resto dei compagni alla volta di San Sebastian, il ‘Gallo’ è recuperato dopo la frattura alla mano destra che gli aveva fatto saltare il Sassuolo all’Olimpico. L’attaccante ex Torino è apparso in prima fila nel gruppo squadra che si stava imbarcando verso la trasferta europea, come testimoniato da un video sui canali social ufficiali della Roma.

Anche il ‘Gallo’ torna a disposizione di Mourinho per la sfida di Europa League. Il tecnico può confidare nel recupero dell’attaccante, fermato da una frattura alla mano accusata nella gara d’andata europea. La squadra giallorossa raggiunge San Sebastian forte del doppio vantaggio accumulato tra le mura amiche, ma la sfida non è affatto da sottovalutare considerando il passo falso dei giallorossi in campionato contro il Sassuolo. Per cercare il riscatto José Mourinho potrà contare anche sull’apporto di Belotti.