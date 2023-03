Stadio della Roma nel 2027, annuncio ufficiale: “Altre città invidiose”

Stadio della Roma, obiettivo 2027. Nuovo annuncio ufficiale che accende i tifosi giallorossi sulla costruzione dell’impianto sportivo di proprietà

La Roma è attesa da due gare cruciali per il bilancio stagionale del secondo anno a guida José Mourinho. La prima domani sera, in casa della Real Sociedad per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La seconda domenica pomeriggio, con il secondo derby stagionale contro la Lazio di Sarri. In parallelo la proprietà Friedkin continua a fare passi avanti nella partita dello stadio della Roma, ecco il nuovo annuncio ufficiale che fa ben sperare i tifosi.

Mentre la Roma è partita alla volta di San Sebastian, domani il ritorno degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad, il sindaco della Capitale torna ad esporsi sull‘impianto sportivo di proprietà della squadra giallorossa. Il primo cittadino di Roma, Roberto Gualtieri, ha rilanciato con entusiasmo l’obiettivo del nuovo stadio entro il 2027. La proprietà Friedkin vuole tagliare il traguardo per avere il nuovo impianto a disposizione nell’anno del centenario della società giallorossa. A tal proposito Gualtieri sembra decisamente ottimista: “Sullo stadio stiamo andando come treni. Una vicenda grottesca, che si è trascinata ma la società è stata seria.”

Stadio della Roma, Gualtieri rilancia l’obiettivo 2027: “Un gioiello architettonico”

Il sindaco capitolino è intervenuto in diretta a Rete Oro, nel corso della trasmissione ‘Amministratori e cittadini’. Gualtieri rilancia l’obiettivo 2027: “L’obiettivo è avere lo stadio in funzione per il 2027. Stiamo andando avanti spediti, suscitando l’invidia di tante altre città d’Italia per uno stadio che non si porta appresso cubature ma parchi e aree verdi.”

Nuovo annuncio ufficiale e passo avanti spedito per l’obiettivo del nuovo stadio nell’anno del centenario. La proprietà Friedkin sta accelerando senza esitazioni per arrivare alla fatidica posa della prima pietra per la costruzione dell’impianto di proprietà giallorossa. Il sindaco della Capitale conclude il suo intervento con una promessa, lo stadio della Roma sarà: “Un gioiello architettonico“. La partita per lo stadio sembra sorridere alla famiglia statunitense, decisa ad abbattere una volta per tutte il tabù sull’impianto sportivo di proprietà per la squadra giallorossa.