Calciomercato Roma, la Juve e le milanesi in agguato: Mou decisivo

Calciomercato Roma, in vista della sessione estiva la Juventus e le milanesi possono tornare all’assalto del fedelissimo di Mourinho

La Roma è reduce dal pareggio a reti bianche in casa della Real Sociedad. Risultato preziosissimo per i ragazzi di José Mourinho, che hanno centrato la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Domenica un nuovo test decisivo attende i giallorossi, il secondo derby stagionale contro la Lazio di Maurizio Sarri. In vista della finestra di calciomercato estivo invece, le sirene delle big italiane sembrano pronte a scippare la Roma di un fedelissimo di José Mourinho.

La Roma si riscatta in Europa dopo la brutta sconfitta interna subita contro il Sassuolo. Dopo la battuta d’arresto in campionato la squadra giallorossa è riuscita a strappare il pass per i quarti di finale di Europa League. Tra poche ore ci sarà il sorteggio della prossima fase, anche la Juventus è tra le migliori otto della competizione europea. La squadra bianconera, che ha eliminato i tedeschi del Friburgo, è uno spauracchio della competizione al pari del Manchester United. Ed i piemontesi sembrano pronti a piombare su uno dei fedelissimi di Mourinho in estate, al pari di Inter e Milan.

Calciomercato Roma, Matic legato al futuro di Mourinho: le big di Serie A pronte allo scippo

Fari puntati sul futuro di Nemanja Matic. Il centrocampista ex Manchester United è alla sua prima stagione in giallorosso ed è uno dei punti fermi per il tecnico portoghese. Ma il futuro stesso si José Mourinho sembra ancora tutto da scrivere, e non è escluso che il matrimonio con la Roma possa concludersi con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto.

Il serbo, imprescindibile per lo Special One, ha un contratto in scadenza la prossima estate. Se il futuro di Mourinho dovesse essere altrove la stessa cosa potrebbe accadere per l’ex Manchester United, secondo quanto riporta Calciomercatoweb.it. Sulle tracce del numero 8 sarebbe pronto un triplo assalto, la Juventus lo seguiva già ai tempi della Premier League. Oltre ai bianconeri anche Milan ed Inter sembrano pronte a sfidarsi per cogliere l’occasione a parametro zero.