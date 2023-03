Calciomercato Roma, triennale e ingaggio top: Modric lascia il Real Madrid

La Roma continua a sognare Modric, ai ferri corti con il Real Madrid. La corsa per il croato, però, si complica sempre di più.

Il tanto confronto con i Friedkin non è stato ancora calendarizzato ma intanto José Mourinho ha lanciato diversi messaggi ai proprietari della Roma. Per convincerlo a restare ancora sulla panchina giallorossa serviranno investimenti concreti, in grado di rendere la rosa più competitiva ad alti livelli. Top player del calibro di Luka Modric.

Il patto stipulato e concordato tra le parti a maggio 2021 prevede, nel terzo anno di permanenza del tecnico nella città Eterna, un generale rafforzamento del gruppo e l’acquisto di elementi di qualità. Il mister originario di Setubal, in particolare, vorrebbe ricevere elementi già pronti e capaci di fornire un contributo concreto alla causa giallorossa. Il direttore generale Tiago Pinto cercherà quindi di accontentarlo rispettando, al tempo stesso, i paletti economici imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement.

Il sogno del club è proprio Modric, il cui futuro è tutto da scrivere. Il croato è legato al Real Madrid fino a giugno e fin qui i vari contatti andati in scena non sono bastati per individuare un principio d’intesa. L’operazione non rappresenta una priorità per la dirigenza spagnola che, attraverso il suo entourage, ha fatto sapere di essere disposta a discutere del rinnovo a patto che accetti una forte riduzione dello stipendio e dica addio alla Nazionale. Condizioni che hanno lasciato interdetto il calciatore, il quale ha quindi cominciato a guardarsi intorno.

Roma, spunta un’altra rivale per Modric

Per lui di recente si è fatto avanti il Tottenham mentre l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo si è detto pronto a mettere sul piatto uno stipendio da 20 milioni netti all’anno per convincerlo. Alla concorrenza, poi, si è aggiunto in queste ore il Paris Saint Germain.

I transalpini a stretto giro di posta provvederanno a licenziare Christophe Galtier a cui non basterà la vittoria del campionato (tra l’altro tutto ancora da conquistare) per meritarsi la conferma. Al suo posto il PSG vuole Zinedine Zidane che, stando a quanto riportato da ‘El Nacional’, avrebbe contattato proprio Modric al fine di convincerlo a sbarcare nella città della Tour Eiffel. Per lui sarebbe pronto un accordo di durata triennale e un ingaggio degno del suo valore. La corsa, stando così le cose, si complica ma la Roma, di certo, un tentativo proverà comunque a farlo.