Lazio-Roma, Mourinho in allarme: doppia assenza pesante

La Roma ha centrato i quarti di finale di Europa League, grazie al pareggio a reti bianche in casa della Real Sociedad. Domenica c’è il derby contro la Lazio, le ultime dall’infermeria

Archiviata la pratica europea la Roma è pronta ad affrontare la Lazio nel secondo derby stagionale. La squadra giallorossa ha centrato la qualificazione ai quarti di finale dell’Europa League. Lo 0-0 maturato sul campo della Real Sociedad ha premiato i giallorossi di José Mourinho. Ma le ultime notizie dall’infermeria tengono in apprensione il tecnico dei giallorossi in vista della stracittadina di domenica.

Ieri José Mourinho è tornato in panchina ed ha rotto il silenzio stampa che la Roma sta portando avanti in Serie A. La squadra giallorossa ha scelto questa protesta contro la squalifica di due turni inflitta al tecnico portoghese. Mourinho non sarà presente in panchina nel derby contro la Lazio di Sarri. I biancocelesti sono stati eliminati ieri dalla Conference League, non è mancata una battuta da parte dello Special One al riguardo nel post partita di San Sebastian. Domenica pomeriggio, alle ore 18, ci sarà il seondo derby stagionale tra Roma e Lazio.

Lazio-Roma, Mourinho in ansia per le condizioni di Matic e Karsdorp

Derby che sarà un vero e proprio scontro diretto in chiave europea in Serie A. Al momento la Lazio è avanti in classifica di due punti rispetto ai giallorossi, quindi a 47 lunghezze dopo la ventiseiesima giornata. La Roma è chiamata al riscatto dopo la brutta sconfitta interna contro il Sassuolo, mentre José Mourinho deve fare i conti con il rischio di avere due assenze pesanti durante il derby.

Prima della sfida europea di ieri sera si è fermato Nemanja Matic. Il centrocampista serbo non è riuscito a recuperare neanche per la panchina, a causa di un problema gastrointestinale. La presenza dell’ex Manchester United in vista della stracittadina resta in forte dubbio, e non è l’unica tegola arrivata a San Sebastian. Anche Rick Karsdorp è finito ko durante la prima frazione di gioco. Il terzino olandese, tornato stabilmente nelle gerarchie dei titolari sulla corsia di destra, ha rimediato un violento colpo al volto. Le sue condizioni restano da monitorare, ma il derby è in dubbio anche per lui secondo quanto scrive Il Messagero .