Roma, gioia Wijnaldum: ora è UFFICIALE

La Roma felice per la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Esulta anche Wijnaldum, che ha ricevuto una buona notizia.

Missione compiuta per la Roma, uscita indenne ieri dalla trasferta sul campo della Real Sociedad e qualificatasi alla fase successiva dell’Europa League. Ai quarti i giallorossi affronteranno il Feyenoord, nel rematch della scorsa finale di Conference. Una sfida dal sapore speciale per Georginio Wijnaldum.

Il centrocampista, infatti, è cresciuto proprio nelle giovanili del club di Rotterdam. Un’esperienza iniziata nel 2004 e conclusasi poi nel luglio 2011, quando andrà in scena il suo trasferimento ai rivali del PSV Eindhoven. Per lui, in totale, 135 apparizioni complessive con la maglia biancorossa “condite” da 25 reti e 11 assist. Il primo contributo alla causa capitolina, invece, è arrivato domenica scorsa in occasione della partita persa per mano del Sassuolo.

Un gol ininfluente ai fini del risultato finale ma comunque importante per l’orgoglio del calciatore, intenzionato a rifarsi e tornare protagonista dopo essere rimasto a lungo fuori per colpa della frattura della tibia destra rimediata il 21 agosto scorso. Un infortunio grave, che lo ha costretto a restare ai margini dei formazione giallorossa. Ora, però, le sue condizioni sono migliorate e Wijnaldum conta di raggiungere la forma migliore in breve tempo.

Roma, ufficiale la convocazione di Wijnaldum

Intanto per il classe 1990, molto legato a José Mourinho, nella giornata odierna è arrivata una buona notizia. Il Ct dell’Olanda Ronald Koeman, che ha sostituito Louis Van Gaal in panchina al termine dei Mondiali, lo ha infatti convocato in vista delle gare di qualificazione agli Europei 2024.

La selezione, in particolare, affronterà la Francia il 24 marzo mentre il 27 giocherà contro Gibilterra. Per Wijnaldum l’ennesima conferma del fatto che il peggio è ormai alle spalle. Al termine della stagione manca ancora parecchio ed il suo intento sarà quello di riprendersi le luci della ribalta. Il direttore generale Tiago Pinto, dal canto suo, ha iniziato a muoversi al fine di acquistarlo a titolo definitivo. L’accordo stipulato nella scorsa estate con il Paris Saint Germain prevede il diritto di riscatto fissato a 8 milioni ma il dirigente, in occasione dell’imminente meeting, proverà a chiedere uno sconto.