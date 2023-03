Sorteggio quarti Europa League, orario e dove vederlo: streaming gratis

Tra poche ore ci sarà il sorteggio dei quarti di finale di Europa League. La Roma attende il responso sull’avversaria da affrontare: ecco come seguire il sorteggio

Alle ore 13 inizierà il sorteggio per i quarti di finale di Europa League. La Roma ha strappato il pass per il turno successivo grazie al pareggio a reti bianche maturato in casa della Real Sociedad. Nel doppio confronto con la squadra basca la vittoria dell’ andata, con le reti di El Shaarawy e Kumbulla, è bastata per entrare nelle migliori otto di Europa League. Occhio ora all’avversaria dei quarti di finale, ecco come seguire in diretta il sorteggio europeo.

Il muro della Roma non è stato abbattuto dalla Real Sociedad, il pareggio a reti bianche di San Sebastian ha consegnato i quarti di finale di Europa League ai giallorossi. La squadra allenata da José Mourinho ora è in attesa del responso ufficiale del sorteggio europeo, qui la nostra simulazione del risultato dell’urna. Non ci sarà alcun paletto da questo momento in poi nella competizione, quindi la Roma potrebbe pescare anche la Juventus di Allegri nella sfida dei quarti di finale. Altro spauracchio è senza dubbio il Manchester United, che proprio con José Mourinho in panchina conquistò il trofeo nella stagione 2017.

Sorteggio quarti di Europa League: come seguirlo gratis in diretta

L’Arsenal invece è stato eliminato ai calci di rigore per mano dei portoghesi dello Sporting. Ora i lusitani si candidano come outsider della competizione, al pari del Saint-Gilloise che si è sbarazzato agilmente dell’Union Berlino. Altre opzioni dall’urna di Nyon sono il Bayer Leverkusen, il Siviglia di Monchi o il Feyenord. Ecco come seguire gratis e in diretta il sorteggio europeo.

I quarti di finale di Europa League verranno sorteggiati a partire dalle ore 13. Tra pochissimo la Roma conoscerà la prossima avversaria in campo europeo. Per seguire l’evento in diretta tv sia Sky che Dazn forniranno la copertura del sorteggio per i propri abbonati a partire dalle ore 13. Ma c’è una buona notizia anche per gli appassionati non in possesso di abbonamenti a piattaforme private. Come di consueto la UEFA trasmetterà in streming gratuito il sorteggio di Nyon. Basterà collegarsi al sito Uefa.com per attendere il responso dell’urna