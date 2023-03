Calciomercato Roma, dilemma Mourinho: offerte da oltre 30 milioni

Calciomercato Roma, dilemma estivo alle porte per José Mourinho. Piovono offerte da oltre 30 milioni di euro, le ultime sul fronte delle uscite in casa giallorossa

Archiviata al meglio la parentesi europea la Roma è pronta a scendere in campo contro la Lazio di Maurizio Sarri. Non sarà presente in panchina José Mourinho, colpito da due giornate di squalifica dopo l’alterco con il quarto uomo Marco Serra in casa della Cremonese. In vista della sessione estiva di calciomercato c’è alle porte un dilemma da oltre 30 milioni di euro da sciogliere per lo Special One.

Vigilia di derby in casa Roma, domani pomeriggio alle ore 18:00 la seconda sfida stagionale alla Lazio di Maurizio Sarri. La squadra biancoceleste è stata eliminata dalla Conference League per mano dell’AZ, al contrario della Roma che ha centrato gli ottavi di finale in Europa League. Per cancellare la brutta sconfitta interna patita contro il Sassuolo, il tecnico portoghese si augura il riscatto nella stracittadina di domani. Sarà un vero e proprio scontro diretto nella corsa al quarto posto in Serie A, mentre in vista della sessione ordinaria di calciomercato c’è un dilemma milionario con cui il tecnico della Roma dovrà fare i conti.

Calciomercato Roma, piovono offerte per Ibanez: dilemma da oltre 30 milioni per Mou

Fari puntati sul futuro di Roger Ibanez. Il difensore centrale ex Atalanta è uno dei punti fermi del pacchetto arretrato giallorosso. Lo stesso José Mourinho lo ha difeso pubblicamente dopo il derby d’andata, perso di misura a causa di un errore del centrale brasiliano. Le ultime uscite del difensore hanno dato ragione al tecnico portoghese, e sulle sue tracce sembrano essere pronte a piovere offerte interessanti.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport infatti il numero 3 giallorosso, nonostante sia ritenuto incedibile da Mourinho, continua a piacere e non poco in Premier League. Diversi club inglesi starebbero pensando di bussare alla porta della Roma con offerte che supererebbero i 30 milioni di euro. Al momento non sono state intavolate trattive ufficiali per il classe ’98, ma se le offerte inglesi dovessero davvero arrivare potrebbero far crollare le resistenze di Tiago Pinto in estate.