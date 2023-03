Lazio-Roma, probabili formazioni: doppio dubbio per Mou, Sarri senza il totem

La Lazio e la Roma si preparano al derby in programma domenica con differenti stati mentali. Le scelte di Sarri e Mourinho.

L’attesa è quasi giunta al termine. La Roma, dopo aver conosciuto il nome dell’avversario ai quarti di finale di Europa League, ha ripreso a lavorare in vista del derby in programma domenica. Un match di fondamentale importanza, tanto per José Mourinho che per Maurizio Sarri.

Entrambi, infatti, mirano a conquistare un piazzamento in zona Champions e per centrare l’obiettivo dovranno ridurre al minimo gli errori. I giallorossi, quinti in classifica, sono reduci dalla sconfitta patita per mano del Sassuolo nell’ultimo turno di campionato e scenderanno in campo con l’obiettivo di rifarsi e rimettersi subito in carreggiata. I biancocelesti, invece, sono stati eliminati a sorpresa in Conference: un passo falso inatteso, che ha fatto svanire uno dei principali obiettivi della stagione.

Mourinho, nell’occasione, riproporrà il consueto 3-4-2-1 con il trio composto da Gianluca Mancini, Chris Smalling e Roger Ibanez a difesa della porta di Rui Patricio. Sulla fascia destra, visto l’infortunio di Rick Karsdorp, agirà Nicola Zalewski mentre per quanto riguarda il versante opposto è attivo il ballottaggio che vede protagonisti Stephan El Shaarawy e Leonardo Spinazzola. In mezzo ci sarà di certo Bryan Cristante. Nemanja Matic, dal canto suo, non è al meglio fisicamente ma conta di recuperare in tempo. In attacco ecco il tridente offensivo formato da Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala e Tammy Abraham.

Lazio-Roma, le probabili formazioni

La formazione appare quasi fatta, con Mourinho che approfitterà del tempo ancora a disposizione per sciogliere gli ultimi dubbi. Georginio Wijnaldum e Andrea Belotti, ad esempio, scalpitano ma tutti e due, al momento, risultano destinati ad entrare a gara in corso.

Diversi, invece, i problemi che Sarri sarà chiamati a gestire. In primis, l’assenza di Ciro Immobile. Le condizioni della punta, infortunatasi nel corso del match contro il Napoli, sono sì migliorate ma non al punto, spiega ‘Il Corriere dello Sport’, da consentigli di scendere in campo. Sarà in panchina, sì, ma solo come presenza simbolica. In avanti ci saranno quindi Pedro, Felipe Anderson e Mattia Zaccagni. In mezzo al campo spazio a Danilo Cataldi, Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic. In difesa, infine, conferme per Adam Marusic, Nicolò Casale, Alessio Romagnoli e Elseid Hysaj.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham. Allenatore: Mourinho.