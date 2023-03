Calciomercato Roma, doppia firma ‘scontata’: comunicazione immediata

Calciomercato Roma, doppia firma ‘scontata’ e comunicazione immediata per Tiago Pinto. Il general manager giallorosso detta le condizioni

La Roma è attesa dall’infuocato derby contro la Lazio di Maurizio Sarri. Le due squadre sono reduci dall’impegno europeo che ha visto la Roma centrare i quarti di finale dell’Europa League. Mentre i rivali sono stati eliminati dalla Conference League per mano dell’AZ. In attesa della stracittadina, scontro diretto per il quarto posto in Serie A, si accendono i riflettori sulle manovre di Tiago Pinto in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, futuro El Shaarawy e Wijnaldum: la firma arriva con lo sconto

Il general manager giallorosso sta riflettendo sul futuro di tanti calciatori vicini alla scadenza di contratto e non solo. Ecco le possibili mosse del dirigente portoghese, che si sta muovendo in prima persona per arrivare ad una doppia firma con lo sconto in casa giallorossa.

Fari puntati sul futuro di Gini Wijnaldum e Stephan El Shaarawy in casa Roma. Il centrocampista olandese sta guadagnando sempre più spazio nelle scelte del tecnico portoghese, in campo dal primo minuto anche nella sfida in casa della Real Sociedad. Il riscatto dell’olandese, ancora di proprietà del PSG, può essere esercitato per 8 milioni. La firma può arrivare con uno sconto sull’ingaggio dell’ex Liverpool, che dovrà abbassare l’accordo attuale col club parigino da 7+3 milioni. Discorso simile per quel che riguarda Stephan El Shaarawy, in scadenza di contratto questa estate. Il ‘Faraone’ per prolungare il suo matrimonio in giallorosso dovrà abbassarsi l’inaggio, l’incontro tra Pinto e l’etourage dell’attaccante è previsto a stretto giro di posta. La Roma ha un’opzione per rinnovare l’accordo entro maggio, lo riferisce la Gazzetta dello Sport