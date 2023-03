“Un grande affare”: Roma avvisata, l’hanno spinto al Milan

La Roma si è attivata e sta cercando i prossimi rinforzi da prendere in estate. Un top nel mirino di Pinto è stato spinto al Milan.

La Roma allestita nella scorsa estate si sta rivelando competitiva, alla luce del percorso fin qui fatto in Europa League e in campionato. José Mourinho, però, nella prossima stagione proverà ad alzare ulteriormente il livello al fine di aumentare ulteriormente le chance di vincere qualche trofeo dopo la Conference.

Il suo contratto scade nel 2024 ma il divorzio potrebbe andare in scena già a giugno nel caso in cui il portoghese non dovesse ricevere, dai Friedkin, le garanzie auspicate sul piano di sviluppo della società. Il piano concordato a maggio 2021, in particolare, prevede nel terzo anno di permanenza di Mou nella città eterna investimenti concreti e l’acquisto di elementi di qualità in grado di cambiare il volto della sua formazione.

Gli acquisti di Paulo Dybala, Georginio Wijnaldum, Nemanja Matic e Andrea Belotti hanno rappresentato un primo passo incoraggiante. Per salire di livello però, secondo il lusitano, sarà necessario portare nella capitale altri top player così da rendere più profonda la rosa a disposizione. Tiago Pinto, in attesa dell’atteso confronto tra l’allenatore e gli imprenditori statunitensi, ha quindi iniziato a sondare il mercato alla ricerca di calciatori da ingaggiare attraverso cui tranquillizzare Mourinho e convincerlo a restare ancora.

Roma, Loftus-Cheek accostato al Milan

Di recente alla Roma è stato accostato il nome di Ruben Loftus-Cheek la cui permanenza al Chelsa è tutta da scrivere. Il suo minutaggio, nonostante i vari acquisti effettuati a gennaio dai Blues, non è calato tuttavia a 18 mesi dalla scadenza del suo contratto il 27enne ha cominciato a riflettere sul proprio futuro.

I londinesi, al momento, lo valutano circa 24 milioni. Una cifra adeguata al valore del centrocampista secondo l’ex calciatore Alan Hutton che, ai microfoni di ‘Football Insider’, gli ha consigliato di trasferirsi al Milan. “So che ha avuto i suoi problemi di infortunio, ma è ancora un ottimo giocatore. È stato in prestito e ha fatto davvero bene”. Sbarcare alla corte di Stefano Pioli, in particolare, “potrebbe essere una grande mossa. Parole che complicano i piani di Pinto il quale, in ogni caso, resta vigile.