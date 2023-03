Calciomercato Roma, trattativa avviata: ha scelto il suo nuovo club

Uno degli obiettivi della Roma per il prossimo calciomercato estivo ha deciso quale sarà il prossimo club con cui giocherà

Questa settimana è una delle più importanti per la Roma. Dopo aver passato il turno in Europa League contro la Real Sociedad, c’è il derby da affrontare domani pomeriggio. I giallorossi nella coppa europea sono riusciti a strappare il pass per i quarti di finale della competizione dopo la bella vittoria dello Stadio Olimpico e il pareggio sofferto dell’Anoeta. Il destino, poi, ha organizzato il solito scherzo per il cammino nel torneo della Uefa.

Nell’urna di Nyon, infatti, è stato estratto il Feyenoord, sconfitto la scorsa annata il finale di Conference League. La strada si intreccia ancora con quella degli olandesi, che hanno intenzione di vendicarsi. La mente di tutti, tra giocatori, tifosi e staff, è sul campionato sulla prossima partita che bisogna giocare, ma c’è qualcuno a Trigoria che comincia a guardare anche alla prossima annata.

Si tratta di Tiago Pinto, che ha il difficile compito di migliorare la rosa a disposizione di Mourinho. La difesa è di sicuro il reparto che lo Special One vuole migliorare, con Diego Llorente che non è riuscito a ritagliarsi lo spazio desiderato nelle gerarchie dello Special One. Marash Kumbulla, invece, è passato da giovane talento a riserva inutilizzata. Per questo il general manager si ritroverà a mettere mano in un reparto che rischia di perdere a zero anche il suo miglior interprete, ovvero Chris Smalling.

Calciomercato Roma, Kamada ha deciso il suo futuro

Anche l’attacco, però ha bisogno di qualche ritocchino e per questo motivo Tiago Pinto sta scrutando il panorama per individuare i migliori colpi da poter effettuare. Vista anche l’ombra della Uefa che non permette grandi manovre, trovare qualche colpo a zero sarebbe perfetto per i giallorossi.

A giugno si libera dal contratto Daichi Kamada, trequartista dell’Eintracht Frankfurt, che ha dimostrato grandi qualità durante il mondiale in Qatar. Sulle sue tracce, però, non ci sono solo i giallorossi, ma anche altre squadre tra cui il Borussia Dortmund. Secondo quanto riporta Sport1 i primi contatti per il colpo a zero sono già avvenuti e i gialloneri stanno cercando di convincere il giapponese. Questo, poi, preferirebbe giocare con il club di Marco Reus e avrebbe intenzione di rifiutare gli altri club interessati. Il Francoforte vorrebbe cercare di trattenere il ventisettenne, ma la potenza economica del BVB è maggiore.