Calciomercato Roma, viaggio top secret: alla Juventus per 20 milioni

La Roma si è attivata per individuare i prossimi rinforzi da regalare a Mourinho. La pista che porta ad un obiettivo, però, si è complicata.

La Roma ha iniziato a sondare il mercato, alla ricerca di elementi di qualità da regalare a José Mourinho. Il tecnico, per restare sulla panchina giallorossa, ha fatto sapere di volere top player in grado di rendere più forte la rosa. Il club auspica di riuscire ad accontentarlo ma intanto segue anche diversi giovani prospetti.

Nella prima categoria, ad esempio, rientra Marco Asensio il cui futuro è tutto da scrivere. Lo spagnolo è legato al Real Madrid fino a giugno e le esclusioni nei match contro il Barcellona (Coppa del Re) ed il Betis Siviglia (Liga) hanno riacceso le voci riguardanti un suo possibile addio. Le parti hanno iniziato a discutere del rinnovo ma, nonostante i vari incontri andati in scena, restano piuttosto distanti.

L’attaccante, tramite il suo agente Jorge Mendes, ha fatto sapere di volere 6 milioni netti all’anno. Troppo per le Merengues, disposte ad arrivare ad un massimo di 4.8 milioni. Stando così le cose, ed in assenza di un passo in avanti di uno degli attori coinvolti, l’accordo è destinato a non arrivare mai. Ulteriori sviluppi sono attesi a breve, con la Roma alla finestra in attesa di vedere che piega prenderanno gli eventi. Piace pure Adama Traoré, la cui avventura al Wolverhamton si concluderà al termine della stagione.

Roma, occhi puntati su Holm

Pinto, al tempo stesso, ha messo nel mirino una delle rivelazioni della Serie A ovvero Emil Holm. Il classe 2000, assente nelle ultime 5 gare di campionato a causa della pubalgia, è una delle colonne portanti dello Spezia ed in 20 presenze complessive ha messo a segno una rete e due assist.

Un elemento polivalente capace di rivestire, all’occorrenza, la posizione di ala offensiva. La Roma è sulle sue tracce ma prenderlo non si preannuncia facile. Per due motivi. In primis il prezzo, che si aggira intorno ai 20 milioni. I liguri hanno un bilancio in salute e lo venderanno soltanto alle loro condizioni economiche. Holm, poi, piace anche alla Juventus che ha iniziato a valutare il suo profilo ritenendolo un buon sostituto di Juan Cuadrado. I bianconeri, stando a quanto riportato dal portale ‘Gazzetta.it’, nei mesi scorsi ha inviato alcuni scout per vederlo “all’opera nella nazionale svedese”. Al momento non è ancora un top, ma ha tutte le caratteristiche fisico-tecniche per diventarlo. Un diamante grezzo, da sgrezzare, ma che potrebbe brillare nel giro di poco tempo. Pinto lo segue ma gli ostacoli, come detto, non mancano.